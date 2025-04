American Airlines retira previsão de lucro para 2025, com tarifas de Trump gerando incerteza

(Reuters) - A American Airlines cancelou nesta quinta-feira uma previsão de lucro para 2025, diante de incertezas sobre a demanda por viagens aéreas.

A nova política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou uma guerra comercial global e elevou preocupações com o risco de uma recessão no mundo.

Como as viagens são uma despesa discricionária para muitos consumidores e empresas, as crescentes preocupações econômicas têm obscurecido as perspectivas para o setor aéreo.

Tal cenário está criando obstáculos para as principais companhias aéreas dos EUA, que, há apenas dois meses, estavam se beneficiando de forte demanda e preços sólidos de passagens.

A American Airlines também está sofrendo com custos mais altos associados a contratos de trabalho assinados no ano passado.

A companhia aérea norte-americana teve prejuízo líquido de US$473 milhões, ou US$0,72 por ação, no trimestre encerrado em março, em comparação com um prejuízo de US$312 milhões ou US$0,48 por ação, no ano anterior.

Anteriormente, a empresa previa lucro anual ajustado por ação de US$1,70 a US$2,70.

(Por Shivansh Tiwary)