Dólar engata nova queda e volta a ser vendido abaixo de R$ 5,70

O dólar opera em queda nos primeiros negócios desta manhã e volta a ser cotado abaixo de R$ 5,70. Às 9h24, a moeda norte-americana recuava 0,57% ante o real e era comercializada por R$ 5,686.

O que aconteceu

Dólar comercial caminha para quinta queda diária seguida. As variações iniciais do pregão seguem a trajetória recente da moeda norte-americana. Mais uma vez, a divisa aparece negociada abaixo de R$ 5,70 no período da manhã.

Moeda acumula queda de 2,92% nas últimas quatro sessões. A sequência de baixas da moeda norte-americana em relação ao real foi iniciada na quarta-feira da semana passada (16). Desde então, o dólar caiu de R$ 5,891 para R$ 5,718.

Ontem, a moeda dos EUA fechou o dia com baixa de 0,16%. A variação foi a menor desde o início da trajetória de quedas. Durante o pregão, o dólar chegou a ser negociado abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez desde 4 de abril, mas não teve a queda sustentada.

Recuos de Donald Trump guiam otimismo do mercado. Após rumores de demissão do presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, preocuparem os analistas, a negativa a respeito da questão representou um alívio. Também pesam a favor do real os indícios de negociação entre os EUA e a China em meio às disputas originadas pelo "tarifaço" de Trump.

Houve certa descompressão de prêmios de risco importantes que vinham deteriorando o sentimento do investidor, o que favoreceu a valorização do real e deu impulso às moedas emergentes.

Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad

Cenário doméstico também reduz temores dos analistas. Entre os principais aspectos, aparece a defesa do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pela manutenção dos juros em patamares elevados para conter a inflação.