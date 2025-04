Cerca de 61.000 pessoas já visitaram a capela-ardente do papa Francisco

Ao menos 61.000 pessoas visitaram a capela-ardente do papa Francisco na Basílica de São Pedro até as 11h00 GMT (08h00 no horário de Brasília) desta quinta-feira (24) para se despedir dele, anunciou o serviço de imprensa do Vaticano.

Milhares de pessoas continuam esperando em longas filas para prestar suas homenagens ao primeiro pontífice latino-americano. A capela-ardente foi aberta na quarta-feira de manhã e fechará na sexta-feira à noite.

