Usiminas eleva lucro a R$337 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas anunciou nesta quinta-feira lucro líquido de R$337 milhões, um salto ante o resultado positivo de R$36 milhões obtido um ano antes, segundo balanço publicado pela maior produtora de aços planos do Brasil.

A empresa, que abriu a temporada de resultados do setor siderúrgico, também afirmou que espera um cenário de "estabilidade" para o atual trimestre ante os três primeiros meses do ano, citando demanda ainda positiva por aço no Brasil e preços maiores para montadoras de veículos.

No lado dos custos, a companhia citou uma expectativa de redução no custo do produto vendido por tonelada , expresso sob a sigla CPV/ton, no segundo trimestre por "contínuos ganhos de eficiência nas operações e menores preços de matérias-primas".

O CPV/ton das operações de siderurgia da Usiminas no primeiro trimestre foi de R$5.080, 1,9% abaixo do apurado no quarto trimestre do ano passado. No início de 2024, o CPV/ton do segmento foi divulgado pela Usiminas como sendo de R$5.243.

A companhia, controlada pelos grupos Ternium e Nippon Steel, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$733 milhões no primeiro trimestre, 76% acima do desempenho de um ano antes.

A receita líquida somou R$6,86 bilhões nos três primeiros meses de 2025, 10% acima do faturado um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$225 milhões, Ebitda de R$694 milhões e receita líquida de R$6,58 bilhões para a Usiminas no primeiro trimestre, segundo dados da Lseg.

