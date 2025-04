Chefe da força-tarefa republicana quer proteger o Fed de influências políticas, incluindo Trump

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Um parlamentar republicano encarregado de examinar a política monetária do Federal Reserve quer que o Congresso dos Estados Unidos ajude a estabilizar os mercados financeiros isolando o banco central da influência política, inclusive do presidente Donald Trump.

Após dias de turbulência no mercado desencadeada pelos ataques de Trump ao chair do Fed, Jerome Powell, o deputado Frank Lucas disse que o presidente tomou a decisão certa ao declarar claramente esta semana que não tem intenção de demitir o chefe do banco central.

"O presidente tomou uma decisão sábia", disse Lucas, que preside a Força-Tarefa de Serviços Financeiros da Câmara sobre Política Monetária, Resiliência do Mercado de Treasuries e Prosperidade Econômica.

"Entre as tarifas, as guerras e tudo o que está acontecendo no planeta, não precisávamos de mais incertezas no setor financeiro. Não precisávamos de mais incertezas nos mercados", disse o republicano de Oklahoma à Reuters em uma entrevista. "O presidente tomou a decisão certa".

Com o retorno do Congresso após as férias de primavera na próxima semana, Lucas disse que deseja que sua força-tarefa de 14 membros identifique iniciativas que possam reforçar a independência do Fed, aumentar a liquidez do mercado de títulos e obter apoio suficiente dos democratas para ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.

"O Fed não é um banco de propriedade do governo. Ele é de propriedade dos bancos. E, sim, o presidente nomeia com a confirmação do Senado a diretoria. Mas eles são independentes", disse Lucas.

Em conversas com seus eleitores do noroeste de Oklahoma, Lucas disse que compara as mudanças da política de Trump sobre tarifas e outras questões a um negociador habilidoso à moda antiga. "Ele está manobrando, puxando, empurrando, dando socos, balançando", disse o parlamentar de 65 anos.

Como resultado, os mercados financeiros e as empresas, incluindo os produtores de energia e os agricultores de Oklahoma, podem esperar uma incerteza contínua.

"Embora os mercados de ações tenham se estabilizado, embora os mercados de títulos tenham se estabilizado um pouco, ainda não há nada certo", disse Lucas.

"Demonstrar que a política monetária não será um jogo político de quem quer que seja o presidente - e não apenas deste presidente, mas dos próximos dois, três, cinco ou dez presidentes - acho que isso seria uma força estabilizadora", disse Lucas.

Em uma carreira no Congresso que se estende por mais de três décadas, Lucas construiu uma reputação de honestidade em negociações bipartidárias.

Mas não está claro com quanto apoio democrata ele poderá contar para seu objetivo declarado de isolar o Fed da influência política, reduzindo seu foco nas mudanças climáticas e nas questões sociais, que são monitoradas por ele quanto a riscos financeiros. Lucas e outros republicanos querem que o banco central redobre seu foco na inflação e no papel do dólar como moeda de reserva.