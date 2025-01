Vídeo não mostra comemoração por renúncia de primeiro-ministro do Canadá

Posts nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo que supostamente mostra pessoas comemorando a renúncia de Justin Trudeau ao cargo de primeiro-ministro do Canadá.

As imagens retratam torcedores ingleses festejando a vitória de sua seleção sobre o País de Gales na Eurocopa-2016. Uma montagem leva a crer que as pessoas estão assistindo ao pronunciamento de Trudeau, e não à partida, em um telão.

O que diz o post

"Canadá: Reação ao vivo à renúncia de Justin Trudeau:", diz o texto da publicação.

Abaixo, um vídeo traz dezenas de pessoas assistindo atentamente a um telão, que supostamente está transmitindo o discurso de Trudeau. Assim que o premiê anuncia sua renúncia, há uma grande comemoração no local.

Por que é falso

Vídeo mostra comemoração de torcedores ingleses. Por meio de uma busca reversa (aqui), nota-se que as imagens originais foram gravadas em 16 de junho de 2016 - portanto, bem antes da renúncia de Trudeau, no último dia 6. As cenas mostram a reação dos torcedores ingleses ao gol de Daniel Sturridge, marcado aos 47 minutos do segundo tempo e que selou a vitória de virada por 2 a 1 da Inglaterra sobre o País de Gales. O jogo, disputado em Lens (FRA), foi válido pela segunda rodada do grupo B da Eurocopa-2016 (aqui).

Cenas foram gravadas na Inglaterra. As imagens foram captadas no estádio Ashton Gate, em Bristol (aqui e abaixo). No vídeo postado pelos posts enganosos, é possível ver duas bandeiras inglesas próximas ao telão, sem haver qualquer referência ao Canadá em todo o local. Em uma busca pelo perfil oficial da arena no Instagram (aqui), uma foto de fevereiro de 2020 mostra exatamente o mesmo local de um ângulo parecido com o do vídeo (aqui e abaixo, em inglês).

Vídeo foi usado em outras montagens. A cena da comemoração dos torcedores ingleses viralizou e foi usada em diversos memes, sempre com o recurso de trocar a imagem que está passando no telão. Ela já retratou a "reação" ao filme Vingadores (aqui), à série Game of Thrones (aqui), ao trailer do jogo GTA 6 (aqui) e a Pokémon (aqui), entre outros casos.

Trudeau renunciou após crise política no Canadá. No último dia 6, o premiê canadense anunciou que deixará o cargo, ocupado por ele desde 2015. Trudeau continuará como primeiro-ministro até que um novo líder seja escolhido. Um número crescente de parlamentares liberais pedia desde dezembro para que ele renunciasse, após pesquisas pessimistas sobre a atuação do líder político (aqui).

Viralização. Até a tarde desta sexta (10), um post no Instagram tinha mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

