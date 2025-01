O que tem na Califórnia que a torna tão vulnerável a incêndios arrasadores?

Do UOL, em São Paulo

Cinco pessoas morreram e mais de 100 mil tiveram de deixar suas casas devido aos incêndios que assolam a cidade de Los Angeles, na Califórnia, desde terça-feira (7). Esses incêndios têm sido cada vez mais perigosos —dos onze mais destrutivos a assolar o estado, dez ocorreram nos últimos 15 anos.

Por que isso acontece na Califórnia?

Região da Califórnia está sujeita à ação dos ventos Santa Ana. Matt Taylor, meteorologista da BBC, explica que Santa Ana ocorre quando uma grande área de alta pressão se instala no interior do oeste dos EUA, ao redor da Grande Bacia —área que inclui grande parte de Nevada, Utah, Idaho e o sudeste do Oregon.

Rajadas de vento quentes e intensas removem a umidade da vegetação. Esse fator eleva a probabilidade de ela queimar, explica Simon King, apresentador de meteorologia da BBC. Além de ajudar a causar os focos de incêndio, esses ventos também fazem o papel de espalhar o fogo.

Incêndio em Park Fire, na Califórnia (EUA), em julho de 2024 Imagem: David McNews/Getty Images/AFP

Estação seca longa e população grande também contribuem. Especialistas lembram que os incêndios frequentemente começam por ação humana. Em um cenário em que a estação seca dura muito, como na Califórnia, os riscos de uma faísca ser gerada por uma pessoa na hora errada aumentam. Além disso, cada vez mais pessoas estão morando em áreas próximas a florestas, que tendem a queimar.

As mudanças climáticas têm seu papel. "Por trás de tudo isso temos a temperatura, mais quente do que seria sem o aquecimento global", disse Park Williams, bioclimatologista da Universidade Columbia, ao jornal americano The New York Times, em reportagem de 2021.

A receita perfeita para um incêndio está presente na Califórnia de praticamente todas as maneiras [...] A natureza cria as condições ideais para incêndios, desde que pessoas estejam presentes para iniciá-los. Mas, de algumas maneiras diferentes, a mudança climática parece também elevar o risco de mais incêndios no futuro.

Park Williams, ao NYT

6 de agosto de 2021: incêndio florestal Dixie, na Califórnia Imagem: Josh Edelson/AFP

O que se sabe sobre o incêndio em Los Angeles

Os incêndios que acontecem desde terça-feira (7) já são considerados os piores da história de Los Angeles. E, segundo o Cal Fire (Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia), há dificuldade de conter as chamas. (Veja imagens dos locais destruídos)

Incêndios na Califórnia: A igreja evangélica Pacific Palisades Presbyterian Church Imagem: APU GOMES/Getty Images via AFP

Um dos focos de incêndio se aproxima do famoso letreiro de Hollywood. Bombeiros dizem que a chance de contê-lo em breve é "zero".

Os atores Ben Affleck, Tom Hanks, Rita Wilson, Mandy Moore, Eugene Levy, Adam Brody e Leighton Meester deixaram suas mansões. Alguns deles tiveram suas casas totalmente destruídas pelas chamas. A atriz Fernanda Torres, que estava em Los Angeles para a divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", diz ter saído da cidade. "O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem", escreveu no Instagram.

* Com informações de reportagem publicada em 9/1/2024