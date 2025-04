Frases sobre a Páscoa: 48 mensagens profundas sobre renascimento

Do UOL, em São Paulo

A Páscoa vai muito além do chocolate e dos coelhinhos: ela carrega um dos significados mais profundos do cristianismo — o renascimento. É o momento em que se celebra a vitória da vida sobre a morte com a ressurreição de Jesus Cristo, trazendo consigo uma mensagem de esperança, fé e renovação interior.

Para ajudar você a refletir e a compartilhar esse sentimento tão especial, veja 48 frases sobre a Páscoa que falam diretamente ao coração