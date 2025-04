Número de mortos em incêndio em barco na RD Congo é rebaixado para 33

O incêndio que ocorreu no início da semana em uma embarcação na República Democrática do Congo (RDC) deixou 33 mortos, segundo um balanço oficial divulgado neste sábado (19) pelo prefeito da cidade de Mbandaka.

O balanço, o primeiro oficial desde o incêndio, é muito menor que os relatos anteriores divulgados à AFP por um deputado e um representante local, de mais de 140 mortos.

O prefeito de Mbandaka, Yves Balo, disse que o número equivocado foi divulgado devido à "confusão" no local da tragédia.

"Contamos 195 sobreviventes (22 queimados atendidos no hospital de Wangata), 33 mortos (29 já enterrados e quatro ainda no necrotério)", declarou o prefeito do município do noroeste do país.

A tragédia aconteceu em Mbandaka, capital da província do Equador, na confluência dos rios Ruki e Congo, que é o mais profundo do mundo.

