Hamas diz que paradeiro de refém americano segue desconhecido

O movimento islamista palestino Hamas afirmou, neste sábado (19), que continua sem saber o destino do refém americano Edan Alexander, mas informou que encontrou o cadáver do combatente que tinha a missão de proteger o sequestrado.

"Conseguimos recuperar o corpo de um mártir que tinha a missão de proteger o prisioneiro Edan Alexander, mas não sabemos o paradeiro do prisioneiro e dos demais combatentes que o detinham", declarou o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em um comunicado.

O grupo islamista anunciou esta semana que perdeu "contato" com a unidade que mantinha Alexander em cativeiro, após um bombardeio israelense em Gaza.

Alguns dias antes, em 12 de abril, o Hamas divulgou um vídeo em que Alexander criticava o governo israelense por continuar em cativeiro.

O porta-voz das Brigadas Ezedin al Qasam afirmou, neste sábado, que o grupo tenta proteger todos os reféns, mas disse que "suas vidas estão em perigo devido aos bombardeios" israelenses.

Durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, 251 pessoas foram sequestradas. Segundo o Exército israelense, 58 continuam em Gaza, das quais 34 estariam mortas.

