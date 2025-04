Robôs correm meia maratona contra humanos na China pela 1ª vez

A China realizou hoje a primeira meia maratona entre robôs e humanos: vinte e um humanoides competiram com maratonistas em Pequim nesta manhã.

O que aconteceu

O robô vencedor levou 2 horas e 40 minutos para percorrer os 21 km. O primeiro a chegar entre os robôs foi Tiangong Ultra, do Centro de Inovação de Robótica Humana de Pequim. Ele levou 1 hora e 38 minutos a mais do que o vencedor da prova masculina, que concluiu o trajeto em 1 hora e 2 minutos.

Segundo informações da Reuters e da CNN, alguns não conseguiram terminar a prova por problemas técnicos. Outros ficaram sem bateria no trajeto. Um deles caiu logo na largada e permaneceu deitado por alguns minutos antes de se levantar. Outro bateu contra uma grade após correr poucos metros, derrubando seu operador humano.

Todos os robôs foram acompanhados por humanos. Eles tinham diversos tamanhos e estilos — de 1,20m a 1,80m —, embora todos fossem humanoides, ou seja, com formato que emula um ser humano. Alguns usavam tênis, luvas e até bandanas.

Desenvolvido pelo Centro de Inovação em Robótica Humana de Pequim, o Tiangong Ultra pertence 43% a duas empresas estatais. O braço de robótica da gigante de tecnologia Xiaomi e a UBTech, principal empresa de robôs humanoides da China, também são acionistas.

Segundo o diretor de tecnologia, Tang Jian, o desempenho do Tiangong Ultra se deve às suas pernas longas e a um algoritmo que permite imitar a forma como os humanos correm uma maratona. "Não quero me gabar, mas não acho que outra empresa de robótica no Ocidente tenha igualado o desempenho atlético do Tiangong", afirmou Jian, destacando que o robô precisou trocar a bateria apenas três vezes durante a corrida.

*Com informações da RFI e AFP.