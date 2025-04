Putin anuncia trégua de Páscoa contra Ucrânia até segunda-feira

O presidente russo, Vladmir Putin, anunciou hoje trégua na guerra contra a Ucrânia até a próxima segunda-feira (21).

O que aconteceu

É uma "trégua de Páscoa", anunciou o presidente, em comunicado na televisão. "Das 18h de hoje [horário local] até a meia-noite de domingo [para segunda], a Rússia anuncia trégua de Páscoa. Ordeno que todas as ações militares sejam interrompidas neste período", disse, segundo informações da agência AFP e do jornal britânico The Guardian.

No pronunciamento, Putin disse espera que a Ucrânia "siga o exemplo". Segundo a agência Reuters, ele pontuou ao general Valery Gerasimov, chefe do Exército russo, que o país deve estar pronto para rebater qualquer violação da trégua por parte do adversário.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não tratou do assunto, mas disse que Putin segue "brincando com vidas". Em postagem no X depois do anúncio, ele falou sobre os a situação na região de Kursk, que a Rússia diz ter tomado já 99% do território.

"Hoje, nossas forças continuaram suas atividades e mantiveram suas posições", disse Zelensky. "Na região de Belgorod, nossos soldados avançaram e expandiram nossa zona de controle."