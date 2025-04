Deportações de Trump são mais midiáticas do que legais, diz professora

As deportações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de diversos supostos membros de gangues venezuelanas são muito mais midiáticas do que de fato legais, afirmou Flavia Loss, professora de Relações Internacionais da FESPSP, em entrevista ao UOL News da manhã de hoje.

Por exemplo, no caso de alguns desses venezuelanos ou até de algumas pessoas de outros países da América Central, o que tem levado a essas deportações são tatuagens. Então, não tem uma base legal que justifique.

O que gente tem visto repetidamente nessas decisões são mais um viés midiático. Afinal de contas, o Trump tem que cumprir o que ele prometeu na campanha, ou seja, a maior deportação já vista na história dos Estados Unidos.

E aí está usando esses subterfúgios jurídicos. Mas agora a gente vê uma reação em relação a isso. E não sabemos nos próximos dias como isso vai ficar, até porque a estrutura jurídica dos Estados Unidos, pelo menos nesse governo Trump, está se aproximando muito do que a gente tá vendo do 'Bukelismo', do Bukele em El Salvador.

Então ele está usando uma estrutura de outro país para complementar essa medida de deportação em massa que ele pretende fazer.

Flavia Loss

A professora explicou a antiga lei que Donald Trump invocou para realizar as deportações, mas alertou que o presidente norte-americano não pode passar totalmente por cima do poder judiciário.

Ele invocou uma lei chamada Lei de Inimigos Estrangeiros, do século XVIII. E essa é uma característica também do presidencialismo dos Estados Unidos, o presidente tem algumas prerrogativas a mais.

Tem mais poder em algumas questões, por exemplo, tarifas e agora essa questão de migração e de deportação do que o legislativo e o judiciário. Mas isso não quer dizer que ele pode agir sem que os outros poderes permitam e regulem isso.

Ele tem algumas prerrogativas. E é justamente o que está acontecendo. O governo Trump usa essas prerrogativas para passar por cima, muitas vezes, do judiciário.

O que a gente viu agora foi o judiciário reagindo a isso. E por quê? Esses venezuelanos, assim como outros imigrantes que estão em vias de deportação, não tem alguma característica que prove que realmente faziam parte de gangues.

Flavia Loss

Putin humilha Trump sem que ele perceba em trégua de Páscoa, diz professor

Ao anunciar uma trégua na guerra contra a Ucrânia até a próxima segunda-feira (21), o presidente russo, Vladmir Putin, humilha Donald Trump sem que ele se dê conta disso, afirmou Beto Vasques, professor de Comunicação Política.

Enternece o coração da gente ver a compaixão cristã do Putin. Eu acho que o Putin segue a estratégia que ele tem adotado. Ele está tirando onda com a cara do ocidente e está humilhando o Trump sem que o próprio Trump se dê conta. Então, nesse sentido, ele está sendo muito exitoso.

Só para gente lembrar os dados. Aquele mês de trégua que tinha sido acordado de não se atingir instalações de energia etc venceu dia 18, ontem. Então, na verdade, o que o Putin está fazendo é dando três, quatro dias a mais até depois da Páscoa pra eventualmente começarem os ataques.

Na prática, isso é uma forma de ele tentar mostrar pro Trump que ele é um cara cordato, que ele não esperou o primeiro minuto e brinca com esse ideário cultural, com a história da Páscoa, de falar de uma trégua de Páscoa. Acho que o Putin, com isso, mostra que ele está no comando dessa discussão.

Beto Vasques

