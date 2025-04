Negociações entre Irã e EUA 'avançam', diz chefe da diplomacia iraniana

As negociações sobre o programa nuclear entre Irã e Estados Unidos "estão avançando", afirmou neste sábado (19) o chefe da diplomacia iraniana, após uma segunda rodada de conversações com a mediação de Omã em Roma.

"Foi uma boa reunião e posso dizer que as negociações estão avançando", disse Abbas Araghchi à televisão estatal iraniana. Irã e Estados Unidos retomarão as discussões no dia 26 de abril em Omã.

