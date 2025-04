Flamengo domina Franca e fará final da BCLA contra o Boca Juniors

O Flamengo será o representante do Brasil na grande final da Champions League das Américas de basquete (BCLA). Na noite desta sexta (18), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro não deu chances ao Franca, numa reedição da decisão da edição de 2023, conquistando o triunfo por 91 a 67 e o direito de disputar o título neste sábado (19). O adversário será o Boca Juniors, da Argentina, a partir das 21h10, novamente no Rio.

Contando com a torcida, o Flamengo praticamente definiu o duelo nos dois quartos do meio, quando saiu de uma vantagem de 4 pontos para uma dianteira de 25 ao final de 30 minutos (65 a 40). O Franca não teve forças para reagir e viu um ex-atleta seu se destacar: Alexey anotou 24 pontos, além de nove assistências.

. Até agora, a equipe carioca soma um título e três vices. O adversário na final, o Boca Juniors, derrotou o Instituto de Córdoba por 80 a 73, numa semifinal argentina. Boca e Flamengo estavam no mesmo grupo na primeira fase da competição e se enfrentaram três vezes, com duas vitórias da equipe brasileira e uma do time argentino.

Antes da decisão, Franca e Instituto definem o terceiro lugar no Maracanãzinho, a partir das 17h10.