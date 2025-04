Vaticano tem conversas "cordiais" com vice-presidente dos EUA após críticas a políticas de Trump

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, foi ao Vaticano neste sábado para se reunir com autoridades seniores da Igreja Católica que têm criticado duramente as políticas de seu governo, nas primeiras conversas presenciais do tipo do segundo mandato de Trump.

Vance, um católico que entrou em conflito com o Papa Francisco por causa da repressão à imigração promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, reuniu-se com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e seu assessor chefe.

Os dois lados tiveram "conversas cordiais" que incluíram "uma troca de opiniões sobre a situação internacional", de acordo com uma declaração do Vaticano após a reunião.

Vance e Parolin falaram "especialmente sobre países afetados por guerras, tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com atenção especial a migrantes, refugiados e prisioneiros", diz a declaração.

Francisco, que está limitando suas aparições públicas por ordem médica enquanto se recupera de uma pneumonia dupla, não participou da reunião. Vance está visitando a Itália durante o fim de semana da Páscoa.

O papa, Parolin e outras autoridades do Vaticano criticaram várias políticas do governo Trump, incluindo os planos de Trump de deportar milhões de migrantes dos EUA e seus cortes generalizados na ajuda internacional e nos programas de bem-estar doméstico.

Francisco chamou a repressão à imigração do governo Trump de "desgraça". Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, citou ensinamentos católicos da era medieval para justificar a repressão à imigração.

O papa refutou o conceito teológico que Vance usou para defender a repressão em uma incomum carta aberta aos bispos católicos dos EUA sobre o governo Trump em fevereiro, e chamou o plano do presidente de uma "grande crise" para os EUA.

A declaração do Vaticano disse que, durante a reunião de Vance e Parolin, "foi expressa a esperança de uma colaboração serena" entre a Igreja e o governo dos EUA.