Carros destruídos: 'terrorista Anti-Tesla' pode pegar 40 anos de prisão

Um homem de 40 anos, morador da cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos, foi preso sob a acusação de ter idealizado e praticado ataques incendiários contra uma concessionária da Tesla.

O suspeito também é acusado de ter atacado a sede do Partido Republicano no estado do Novo México.

Enquanto aguarda julgamento, ele pode ser condenado a até 40 anos de prisão por suas ações, que teriam acontecido em protesto contra o presidente Donald Trump e Elon Musk, CEO da Tesla e líder do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA.

O que aconteceu

Depois de supostamente promover ataques incendiários contra uma concessionária da Tesla e a sede do Partido Republicano no Novo México e ser preso, Jamison Wagner poderá ser condenado a até 40 anos de prisão.

A loja da Tesla em Albuquerque foi atacada em 9 de fevereiro. Dois veículos foram incendiados e um ficou "significativamente danificado". A concessionária e outros seis veículos foram cobertos por pichações em preto e vermelho, incluindo mensagens dizendo "Morra Elon" e "Morra Tesla Nazista".

No mês seguinte, o Partido Republicano do Novo México sofreu um ataque semelhante. A porta da frente foi incendiada e o prédio, pichado. Autoridades viram vídeos de estabelecimentos próximos e identificaram um sedã branco. Era um Hyundai Accent 2015, que ajudou a identificar Wagner - em outras imagens, o autor dos ataques estava mascarado.

Assim, o FBI realizou uma busca em sua residência em 12 de abril e encontrou oito supostos dispositivos incendiários, materiais para a fabricação de bombas e potes semelhantes aos usados nos ataques.

Agora, Wagner enfrenta duas acusações: dano malicioso e destruição de propriedade por fogo ou explosivos - crime que pode ser considerado ato terrorista. Cada uma desses crimes prevê pena de 5 a 20 anos de prisão.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.