'A gente é palhaço': turistas levaram até 14h de SP ao litoral norte

Os moradores da capital paulista que decidiram pegar a estrada na Sexta-Feira Santa para passar o feriado prolongado no litoral norte do estado afirmam que ficaram presos no trânsito por até 14 horas: "A gente é palhaço".

O que aconteceu

Turista diz que levou 14 horas da capital à Ubatuba. "Minha amiga e eu saímos de São Paulo às 6h e chegamos às 20h", diz a gerente de parcerias Mariane Monteiro, 29. "Foi uma tortura. Não tinha operação descida. A pista para subir estava livre e para descer estava completamente parada." A distância entre o centro de São Paulo e Ubatuba é de 226 km. Hoje, esse trajeto levaria 3h12, segundo o Google Maps.

No ônibus de viagem, os passageiros estavam irritados. "Todo mundo reclamou. Fiz amizade com a galera do ônibus porque estava todo mundo indignado", disse ela. "Dava pra ter ido pra Europa com esse tempo de viagem."

Ela afirma que costuma levar até seis horas, com trânsito, para chegar à cidade em dias de feriado. "Vamos antecipar a volta para evitar o trânsito de segunda", lamenta.

7h30 até São Sebastião

A advogada Thais Scimini Tomaz Emmerick, 31, levou 7h30 de São Paulo à São Sebastião, também no litoral norte. "Eu saí 11h50 e cheguei aqui às 19h20", disse ela, que viajou de carro com o marido e as duas filhas pequenas, uma de 3 anos e meio e outra de apenas oito meses. "A gente levou quatro horas e meia só na rodovia Tamoios", disse. A distância do centro de São Paulo a São Sebastião é de 201 km, e levaria 2h46 minutos para ser percorrida hoje, segundo o Google Maps.

Nos dias de feriados, afirma, o trajeto costuma levar metade do tempo. "Essa viagem costuma levar três horas, às vezes até um pouco menos", diz Thais, que frequentemente viaja para São Sebastião.

O maior obstáculo, afirmou, foi cuidar das crianças. "A principal dificuldade com as crianças foi não ter acesso à comida e banheiro no meio da estrada", disse. "Foram muitas horas dentro do carro com duas crianças muito pequenas, um bebê que não consegue entender."

Ela esperava que a concessionária tivesse organizado uma operação de descida. "A gente entende que a Serra Antiga ficou para descer e a nova ficou para subir, mas eles têm estrutura para fazer operação descida. Por que não estavam fazendo ontem quando estavam com o congestionamento de muitas horas para descer? Não era conveniente?", questionou.

É uma sensação de que a gente é palhaço. A rodovia está lá e a gente não pode usar? O que a gente realmente esperava da concessionária era clareza sobre o trânsito.

Thais Emmerick, advogada

Também houve reclamação nas redes sociais:

O que dizem as concessionárias

O UOL procurou as concessionárias que administram as rodovias que ligam a capital ao litoral norte. A Ecopistas, que administra a rodovia Ayrton Senna, não respondeu e-mail e a ouvidoria não atende o telefone. A Concessionária Tamoios, responsável pela Rodovia dos Tamoios, também não se manifestou por e-mail, e a gravação no telefone da Ouvidoria dizia que não havia atendentes disponíveis para atendimento.

A CCR Rio-SP, que cuida da SP-101, disse que não há operação descida. "As nossas rodovias não dão acesso direito ao litoral. Mas servem como ligações", justificou. "Colocamos todo nosso efetivo na Operação e monitoramos pelas câmeras do sistema (...) Esse tipo de operação [descida] ocorre na Imigrantes."

A Concessionária Novo Litoral, que administra a Mogi-Bertioga, disse que há "reforço no monitoramento". "Houve ampliação das equipes operacionais, apoio extra de viaturas e motocicletas para garantir maior segurança e fluidez do tráfego. A atuação é realizada em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Em caso de emergências, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 098 88 55, disponível 24 horas", diz em nota.

Trânsito recorde perto do feriado

Cerca de 5 milhões de veículos circularam pelas rodovias do estado, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Essa movimentação provocou o recorde de trânsito no ano na quinta-feira (17), véspera de feriado. Às 19h, havia 1.289 km de congestionamento nas vias da capital, segundo a CET. O recorde histórico foi de 1.510 km de congestionamento às 19h do dia 9 de agosto de 2024.

A previsão de movimento nas estradas no feriado: