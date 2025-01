Um mês após a queda do regime de Assad, a vida retoma em Damasco, na Síria

Em 8 de dezembro de 2024, o mundo soube incrédulo do fim do regime autoritário de Bashar al-Assad. Um mês após a queda inesperada do ditador, a capital síria começa a vibrar novamente e os habitantes continuam comemorando este momento que alguns não imaginavam mais ser possível.

Anne Bernas, enviada especial da RFI a Damasco

"Meio século atrás, a Síria era o coração do Oriente Médio. Hoje, isso está acontecendo novamente", disse Imad, de 65 anos, com orgulho ao relembrar a era de ouro de seu país, que ele acredita que recuperará sua aura e esplendor milenar perdidos sob o governo de Assad.

Uma tarefa de longo prazo, mesmo que diferentemente de algumas das principais cidades do país e dos subúrbios orientais de Damasco, que foram totalmente devastados, a "cidade de jasmim" foi, em grande parte, poupada por uma década de guerra. O centro histórico, fundado no terceiro milênio antes de Cristo, é considerado uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo. Embora as lojas ainda estejam de pé, os turistas abandonaram esse labirinto de vielas perfumadas com laranjeiras e pequenas flores brancas. Mas uma nova forma de animação está ressurgindo. Uma revolução, já que as coisas mudaram muito no último mês.

Apague o passado

"É isso, recuperamos a esperança de que os negócios vão retomar!", alegra-se um comerciante enquanto observa a fila em frente a uma barraca de manaïches, o famoso pão achatado embebido em azeite de oliva e tomilho. E agora é possível pagar em dólares, outra boa notícia para os sírios. Há apenas um mês, tirar essas notas do bolso era punível com uma pesada pena de prisão. A libra síria também está se recuperando: a nota de 5.000 libras, ainda com a imagem do ditador destituído, agora vale cerca de 0,40 centavos de dólar.

Generosos de coração, os comerciantes da cidade antiga expressam a sua alegria oferecendo aos raríssimos turistas - na sua maioria jornalistas - algumas destas novas lembranças que se encontram nas suas bancas. "Tudo é feito aqui na Síria, como este novo mapa em madeira com a bandeira da revolução". De meias a cinzeiros, copos e canetas, as três estrelas apagaram o passado e, especialmente, a bandeira em vigor até 8 de dezembro.

A bandeira de duas estrelas ainda pode ser vista em algumas persianas mal limpas, e adesivos com a imagem do ex-presidente estão pisoteados nos paralelepípedos da cidade. Se o rosto do novo homem forte Ahmad al-Charaa não aparece em lugar nenhum, o de Abdel Bassel al-Sarout é, por outro lado, onipresente. Figura da oposição síria durante a Primavera Árabe de 2011, ele se tornou um líder rebelde da guerra, controverso por suas tendências jihadistas, até 2019, quando foi morto por um projétil.

"É lindo o que está acontecendo."

"Não há muitas pessoas no momento, isso é certo, mas isso vai acontecer e já vemos muitos sírios que não são de Damasco vindo para ver a cidade. "É maravilhoso o que está acontecendo", diz o dono de um café, com um narguilé na mão, que espera os clientes no frio e no vento enquanto ouve o imortal cantor libanês Fairouz, cujo rosto permanece em muitos souvenirs vendidos nas barracas.

Vindo de Idlib, Latakia, Deir ez-Zor, Deraa, Aleppo e Homs, estes novos turistas estão devolvendo à capital síria uma das suas características passadas: por trás das muralhas da cidade velha, há um enorme barulho de trombetas e sons fenomenais. "Ah sim, estamos felizes por finalmente sermos livres, mas sinceramente, eu poderia ficar sem os engarrafamentos", brinca um morador que ficou preso em uma rotatória por um longo tempo, mas que aproveita para trocar algumas libras sírias por dólares às escondidas, enquanto outros estão ocupados comprando algumas latas de gasolina do Líbano, já que a escassez está aumentando na Síria.

Na ausência de polícias desde a queda do regime, são os voluntários, homens, mulheres e até crianças, que tentam, da melhor forma possível, regular o trânsito nesta cidade com mais de dois milhões e meio de habitantes - e que pode chegar ao dobro disso se levado em conta os arredores.

HTS em destaque

Os homens do HTS, que tomaram o poder, estão presentes em cada esquina, em frente a certos prédios públicos que estão completamente devastados e destruídos, com rifles orgulhosamente exibidos. "Eles são heróis e graças a eles estamos vivendo novamente", diz um jovem. Em torno da Mesquita Omíada, o primeiro lugar simbólico em mais de um sentido onde o novo homem forte do país, Ahmed al-Sharra, visitou em 8 de dezembro, esses homens com longas barbas, em túnicas ou uniformes militares, alguns com rostos jovens, estão presentes às dezenas. Eles participam do jogo de selfies com os sírios, todos sorridentes e carregando armas orgulhosamente nas mãos. Até mesmo mulheres jovens com aparência bem ocidental estão fazendo fila para preservar uma lembrança desse momento sem precedentes na história do país. "Não, não temos medo! Nós somos livres! Sabemos que vai ser melhor. Não podemos sobreviver a mais quarenta anos de terror, é impossível. Caso contrário, morreremos", confidenciou um deles.

Um otimismo inabalável que, no entanto, não é unânime. "Claro que estamos felizes", explica outra jovem. "Mas também temos um pouco de medo do que as novas autoridades farão". A nomeação de algumas mulheres para novos cargos, incluindo o Banco Central, são sinais positivos para os sírios. Mas as mudanças anunciadas nos livros escolares relativas, entre outras coisas, às mulheres e às minorias religiosas, alimentam os medos daqueles que duvidam de um futuro livre e unificado na Síria.

E os sírios, por unanimidade, também esperam que duas das promessas do novo regime se tornem realidade: em primeiro lugar, a restauração da eletricidade. Hoje, os moradores têm apenas duas horas de eletricidade por dia. "É inverno e não podemos nos aquecer", lamenta um morador enquanto toma seu café. "Nem todo mundo tem a sorte de ter painéis solares. "E depois, outra prioridade para os moradores da capital e os sírios em geral: o prometido aumento de 400% nos salários". Com o fim de alguns subsídios, como o do pão, os preços aumentaram, mas o salário médio continua muito baixo: cerca de 60 dólares por mês. Todos também estão contando com as esperanças que podem surgir em 1º de março, data em que um governo será nomeado.

Do bairro de Mazzeh, no sul de Damasco, até o famoso Monte Qassioun que domina a capital, passando pelo bairro de Bab Touma e outros lugares, os sírios celebram e querem aproveitar ao máximo este momento. "Podemos conversar, você entende o que isso significa? "É totalmente incrível", exclama Imad. "Hoje, até os prisioneiros são livres. E podemos dizer tudo, dizer o que pensamos, o que queremos, o que esperamos. Podemos simplesmente viver". Um inverno sírio que tem toda a aparência da primavera.