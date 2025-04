Um dos principais alarmes de recessão do Fed envia sinal no estilo de 2008

Por Amanda Cooper

LONDRES (Reuters) - Um dos indicadores de recessão preferidos do Federal Reserve se deteriorou esta semana tão rapidamente quanto em 2008, no mais recente sinal de que os investidores em títulos estão se preparando para uma forte desaceleração econômica como resultado das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Há muitos indicadores que economistas e investidores usam para tentar prever uma retração. A diferença entre os rendimentos dos Treasuries de dois anos e de 10 anos, por exemplo, é uma das favoritas do mercado de títulos.

O chair do Fed, Jerome Powell, seria a favor da diferença entre o rendimento dos Treasuries de três meses e seu rendimento esperado em 18 meses.

A justificativa é que esse spread reflete melhor as expectativas de taxas de curto prazo, de uma forma que a diferença entre os Treasuries de dois anos e de 10 anos não reflete.

Quando a recessão está se aproximando, o spread diminui e se torna negativo. Entretanto, o ciclo de aumento de juros do Fed, iniciado em março de 2022, fez com que esse spread passasse para território negativo e o manteve lá, já que os rendimentos das Letras do Tesouro ainda estavam altos.

Nesta sexta-feira, esse spread estava em -113 pontos-base, o mais negativo desde outubro do ano passado. Mas, o que é mais importante, a caminho do maior aumento em um dia desde o final de 2008, quando a crise financeira global abalou os mercados.

"Normalmente, são de 3 a 18 meses após o último aumento do Fed até o início da recessão... estamos em 21 meses e contando até agora - não há mais pouso suave, pessoal?" disse Jordan Rochester, chefe de estratégia de renda fixa, moedas e commodities para EMEA na Mizuho, em uma nota nesta sexta-feira.

O banco de investimentos JPMorgan disse nesta sexta que o risco de uma recessão global e dos EUA este ano aumentou de 40% para 60%, com base nas tarifas recíprocas de Trump.

Na semana passada, os contratos de juros futuros dos EUA sugeriam que os investidores estavam presumindo que o Fed cortaria sua taxa em mais 65 pontos-base este ano e depois apertaria o botão de pausa.

Eles agora precificam 100 pontos-base de cortes até dezembro e outros 25 pontos no primeiro trimestre de 2026, o que, se concretizado, levará os juros dos EUA para uma faixa de 2,75% a 3,35%, praticamente onde estavam há dois anos e meio.

As ações do setor bancário, que tendem a ter um bom desempenho quando as taxas de juros estão subindo, caíam acentuadamente em todo o mundo nesta sessão, com os temores de recessão e as expectativas de cortes mais profundos nos juros.

Os mercados de derivativos de outros bancos centrais apresentavam um quadro semelhante, com a expectativa de que o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra reduzam os juros mais três vezes este ano, em comparação com cerca de duas vezes anteriormente.

Guy Miller, estrategista-chefe de mercado do Zurich Insurance Group, disse que muitos investidores pensaram que Trump usaria as tarifas como uma ferramenta de negociação e depois reduziria suas ameaças, mas esse claramente não foi o caso.

"Essas são armas bastante brutais e desajeitadas que estão tentando mudar a forma do comércio, mas provavelmente sairão pela culatra", disse ele.

"Isso levará a inflação e reduzirá a renda real nos EUA, criando um círculo vicioso e perigoso."

(Reportagem adicional de Dhara Ranasinghe)