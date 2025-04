Defesa Civil do Rio alerta para alto risco de deslizamento no estado

A Defesa Civil Estadual divulgou, na manhã desta sexta-feira (4), alerta para o risco de deslizamento moderado a alto em todas as regiões do estado. Também há alerta para risco moderado a muito alto em todo o território fluminense, devido à ocorrência de pancadas de chuva moderadas a muito fortes. Segundo a Defesa Civil, choveu muito forte no litoral sul do estado nas últimas horas.

A chuva acumulada em Angra dos Reis, nas últimas 24 horas, chega a 88 milímetros por metro quadrado. Também choveu forte em algumas áreas da cidade do Rio, que entrou em estágio de alerta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de grande perigo de acumulado de chuvas, válido para o litoral de São Paulo, o sul fluminense, Vale do Paraíba, Grande Rio, região serrana e Região dos Lagos do Rio.

Segundo o aviso, que vale até as 10h deste sábado (5), é prevista chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.