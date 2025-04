Dólar salta mais de 2% e volta a superar R$ 5,70 após retaliação da China

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar abriu o dia em forte alta, revertendo as perdas da véspera logo no início do pregão. Às 9h14, a moeda norte-americana avançava 2,05% e era vendida por R$ 5,745.

O que aconteceu

Dólar opera em forte valorização ante o real. O salto da moeda norte-americana supera os 2% nos primeiros momentos do pregão. O cenário é acompanhado pela desvalorização das moedas ao redor do mundo.

Valorização reverte perda registrada ontem. Na sessão após o anúncio das tarifas sobre a importação de todos os produtos enviados aos Estados Unidos, a moeda desabou 1,23% e fechou o dia negociada por R$ 5,628.

Retaliação da China aumenta temor global. A definição pela imposição de tarifas de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos aumenta a tensão com uma possível recessão global.