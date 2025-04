GWM lança Tank 300: veja preço e equipamentos do SUV raiz que vem da China

Do UOL, em Brotas (SP)*

Prestes a inaugurar a sua primeira fábrica no Brasil, no interior de São Paulo, a GWM amplia a sua linha de veículos em nosso mercado.

Depois de lançar a linha da SUVs urbanos Haval H6, disponível em quatro versões, todas híbridas, chegou a vez de a marca chinesa lançar um utilitário esportivo mais robusto, com tração 4x4, reduzida e construção com carroceria sobre chassi com longarinas.

Trata-se do Tank 300, modelo de entrada da Tank, a família de SUVs "raiz" da GWM, nas concessionárias a partir de abril de 2025.

Imagem: Divulgação

Com preço promocional de R$ 333 mil até o dia 30 de abril deste ano, a novidade, importada da China, é híbrida do tipo plug-in, combinando motor 2.0 turbo a gasolina com um propulsor elétrico, ambos instalados na dianteira.

O câmbio é automático e tem nove marchas.

Imagem: Divulgação

A potência combinada é de 394 cv e o torque total chega a 76,5 kgfm, informa a fabricante. O sistema híbrido de propulsão traz bateria com 37,1 kWh de capacidade, recarregada na tomada ou por meio da movimentação do veículo e do motor a combustão.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,8 segundos.

Como todo híbrido plug-in, o Tank 300 é capaz de rodar no modo 100% elétrico - conforme medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, a autonomia elétrica é de 75 km - no ciclo WLTP, adotado na Europa, o alcance é de 106 km.

Imagem: Divulgação

A bateria pode ser utilizada tanto em eletropostos "lentos", de corrente alternada, com potências até 6,6 kW, e eletropostos "rápidos", de corrente alternada, com potências de até 50 kW. Em carregadores de 50 kW, a recarga de 30% a 80% acontece em aproximadamente 25 minutos.

A proposta mais robusta do Tank 300 inclui transferência mecânica da tração para o eixo traseiro por meio de eixo cardã, como em utilitários esportivos derivados de picapes vendidos no Brasil - a exemplo de Toyota Hilux SW4, Chevrolet Trailblazer e Mitsubishi Pajero Sport.

Imagem: Divulgação

O arsenal de dispositivos para condução off-road inclui monitoramento externo por câmeras do tipo "360 graus", sensores de proximidade instalados ao redor da carroceria, assistente de descida em rampa e até um controle de cruzeiro off-road que controla automaticamente a aceleração e a frenagem em baixas velocidades.

São, ao todo, nove modos de condução, que ajustam automaticamente os controles de tração e estabilidade e outros parâmetros, como sensibilidade do acelerador e faixa de rotação para troca de marchas, de acordo com o tipo de terreno.

Imagem: Divulgação

O Tank 300 também conta com a tecnologia Tank Turn, que freia uma das rodas traseiras por meio do sistema ABS para reduzir o ângulo de curvas e facilitar manobras na trilha e em vagas apertadas de estacionamento.

As suspensões são reforçadas, os pneus com medidas 265/60 nas rodas de liga leve de 18 polegadas são de uso misto e o vão livre do solo é de 22 cm. O ângulo de entrada é de 32 graus e o de saída, de 33 graus.

Imagem: Divulgação

Além disso, o lançamento da GWM conta com bloqueio dos diferenciais central, dianteiro e traseiro, recurso que poucos utilitários fora-de-estrada oferecem.

Para reforçar o foco no off-road, o visual externo abusa do formato mais retangular com cantos arredondados, remetendo a SUVs clássicos como Jeep Wrangler, o Land Rover Defender original e até o Jeep Cherokee da década de 1990.

Quanto às dimensões, o Tank 300 mede 4,76 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,90 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos.

Imagem: Divulgação

Mesmo voltado ao uso mais pesado, trazendo capacidade de rodar em trilhas cheias de buracos e lama, o Tank 300 traz interior luxuoso e ampla lista de itens de série, como bancos de couro legítimo, bancos dianteiros com aquecimento, ajustes elétricos e ventilação, teto solar, ar-condicionado digital de duas zonas e até massagem no banco do motorista.

Imagem: Divulgação

Além dos revestimentos macios ao toque, combinados a detalhes metálicos, o habitáculo traz, ainda, volante aquecido e painel e central multimídia em duas telas de alta resolução que, combinadas, têm 24,6 polegadas.

*Viagem a convite da GWM