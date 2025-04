B3 aprova listagem de empresa de eventos Revee no Novo Mercado

SÃO PAULO (Reuters) - A Reag Investimentos anunciou na noite de quinta-feira que a B3 aprovou a listagem de uma unidade da companhia focada em gestão de instalações de eventos, Reeve, no segmento de mais alto nível de governança corporativa, o Novo Mercado.

A listagem ocorre em meio a uma reorganização societária da Reag, em que ocorre uma cisão parcial de ativos para transferência à Reeve de cotas de fundos de investimento no valor de R$120 milhões, segundo fato relevante da companhia ao mercado.

Ao final do processo haverá transferência de ativos à Reeve que incluem totalidade das ações da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e do Serraria, e um crédito de R$113 milhões detido contra a Arena Porto-Alegrense.

A Revee será a responsável pela reforma e modernização do estádio do Canindé, pertencente à Portuguesa e localizado na Marginal Tietê, próximo ao Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e será a responsável pela administração do estádio por 50 anos.

As ações da Revee passarão a ser negociadas no Novo Mercado sob o código “RVEE3” a partir de 22 de abril.

(Por Alberto Alerigi Jr.)