Taiwan anuncia US$8,7 bilhões em ajuda para empresas lidarem com tarifas dos EUA

TAIPÉ (Reuters) - O governo de Taiwan anunciou pelo menos US$8,74 bilhões em ajuda financeira na sexta-feira a empresas e indústrias para lidarem com o impacto das tarifas dos Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira tarifas de importação generalizadas, com taxas muito mais altas para dezenas de parceiros comerciais, incluindo Taiwan, que tem um grande superávit comercial com os Estados Unidos e enfrentará uma taxa de 32% sobre seus produtos.

As tarifas dos EUA, no entanto, não se aplicam aos semicondutores, importante exportação de Taiwan.

Em uma coletiva de imprensa em Taipé, o primeiro-ministro Cho Jung-tai reiterou que o governo considera as tarifas irracionais.

"A responsabilidade do governo é continuar a gerenciar e controlar o risco e entender as necessidades do setor", disse ele.

Cho acrescentou que havia solicitado ao Escritório de Negociações Comerciais de Taiwan que converse com os Estados Unidos para tentar diminuir o impacto das tarifas.

A ministra das Finanças, Chuang Tsui-yun, que discursou ao lado de Cho, disse que o governo também oferecerá uma redução na taxa de juros de empréstimos para exportadores no valor de US$200 bilhões.

Taiwan, para quem os Estados Unidos são o mais importante apoiador internacional da ilha diante da crescente pressão chinesa sobre as reivindicações de soberania de Pequim, não anunciou nenhuma tarifa de retaliação.

(Reportagem de Ben Blanchard)