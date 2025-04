Após retaliação da China, Bolsas mundiais ampliam perdas; Itália derrete 7%

As Bolsas de Valores da Ásia ampliaram as perdas hoje, enquanto as ações europeias operam em forte queda. O movimento é motivado por maiores temores de recessão global diante da retaliação da China às tarifas de importação dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Principais mercados asiáticos fecharam no vermelho. O Nikkei, principal índice do Japão, puxou o desempenho negativo, com queda de 2,8%. No acumulado semanal, o índice teve o pior desempenho desde março de 2020, mês marcado pelo agravamento da pandemia no mundo.

Demais Bolsas da Ásia também ampliaram as perdas. Também com baixas superiores a 2% aparecem os índices Straits Times, de Cingapura, e o S&P/ASX 200, da Austrália. Na Coreia do Sul, o índice KOSPI teve desvalorização 0,86%. Na China, os mercados permaneceram fechados devido à celebração de um feriado nacional.

Mercados da Europa derretem mais de 5%. As perdas atingem os índices de todas as nações do Velho Continente, com destaques negativos para as Bolsas da Áustria, com perdas acima de 6% e Itália com 7%. O Euro Stoxx 50, que reúne as principais empresas da Zona do Euro, desaba mais de 4%.

Grupos bancários guiam as perdas do pregão. Com baixas superiores a 8%, as ações do BBVA, Santander e Intesa lideravam as baixas do Euro Stoxx 50.

Movimento reflete retaliação anunciada pela China. Mesmo com o feriado local, o governo asiático decidiu pela imposição de tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos.

Retaliação agrava o temor por uma recessão global. Com o agravamento da guerra comercial, os agentes financeiros temem que a guerra tarifária prejudique a produção de bens e serviços em todas as nações.