Chefe da junta de Mianmar se reúne com líderes estrangeiros; ONU diz que militares estão bloqueando ajuda

Por Devjyot Ghoshal e Panu Wongcha-um

BANGCOC (Reuters) - O chefe da junta de Mianmar se reuniu com os líderes da Índia e da Tailândia durante uma cúpula regional em Bangcoc nesta sexta-feira, e a ONU disse que seus militares estavam limitando a ajuda humanitária após terremoto que matou mais de 3.100 pessoas em meio à guerra civil.

Evitado pela maioria dos líderes mundiais desde que liderou um golpe de estado em 2021 que derrubou um governo eleito e desencadeou um conflito nacional, Min Aung Hlaing faz uma rara viagem ao exterior, explorando uma janela aberta pelo terremoto para aumentar a diplomacia.

Nos bastidores da cúpula Bimstec, Min Aung Hlaing teve reuniões com a primeira-ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra e com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, tendo como tema comum a recuperação após terremoto.

Com uma guerra civil prolongada devastando Mianmar desde o golpe, Modi pediu que o cessar-fogo pós-terremoto no país de 55 milhões de habitantes se torne permanente, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia.

"A resolução política do conflito é o único caminho a seguir, começando com eleições inclusivas e confiáveis", declarou o porta-voz Randhir Jaiswal em um post no X.

A junta de Mianmar anunciou um cessar-fogo temporário na quarta-feira, até 22 de abril, nas operações contra oponentes armados, refletindo os movimentos de uma aliança rebelde e de um governo paralelo que inclui partes da administração anterior.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que a junta estava restringindo o fornecimento de ajuda às áreas atingidas pelo terremoto onde as comunidades locais não apoiam seu governo.

Também afirmou que estava investigando 53 supostos ataques pela junta contra opositores, incluindo ataques aéreos, dos quais 16 foram após um cessar-fogo em 2 de abril.

Um porta-voz da junta não respondeu às ligações da Reuters pedindo comentários.

O número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,7 da última sexta-feira subiu para 3.145, com mais de 4.500 feridos e mais de 200 ainda desaparecidos, disse a junta.

"O terremoto sobrecarregou o sofrimento, com a temporada de monções se aproximando", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, a repórteres na quinta-feira, referindo-se ao conflito civil desencadeado pelo golpe de 2021.

"Apelo a todos os esforços para transformar este momento trágico em uma oportunidade para o povo de Mianmar."

(Reportagem da Redação de Bangcoc; reportagens adicionais de Shoon Naing, Shivam Patel, Tanvi Mehta e Olivia Le Poidevin)