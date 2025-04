UE diz que acordo comercial com o Mercosul é uma "grande oportunidade" devido às tarifas dos EUA

BRUXELAS (Reuters) - Fechar um acordo comercial com o bloco Mercosul seria uma "grande oportunidade" para a União Europeia, dadas as incertezas provocadas pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adotar uma nova rodada de tarifas, disse um porta-voz da UE nesta sexta-feira.

"Vamos investir muito tempo e energia com os Estados membros para finalizar o acordo", acrescentou.

Apesar das reservas anteriores, a França realizou na quinta-feira uma reunião com 10 países da UE para discutir um possível acordo comercial com o Mercosul, sinalizando disposição de diversificar as parcerias comerciais.

(Reportagem de Benoit Van Overstraeten)