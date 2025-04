Tropas israelenses expandem "zona de segurança" no norte de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - As tropas israelenses entraram em uma área do norte de Gaza para expandir o que eles chamam de zona de segurança ao redor do limite do enclave, disseram os militares nesta sexta-feira, dias depois que o governo anunciou planos de tomar grandes áreas com uma operação no sul.

Os soldados que realizaram a operação em Shejaia, um subúrbio a leste da Cidade de Gaza, no norte, estavam deixando os civis saírem por rotas organizadas, disseram os militares em um comunicado.

Israel emitiu avisos de retirada para a região na quinta-feira, e centenas de moradores saíram em massa, alguns carregando seus pertences enquanto caminhavam, outros em carroças de burro e bicicletas ou em vans.

As autoridades de saúde de Gaza disseram que as forças israelenses mataram pelo menos 27 pessoas, incluindo mulheres e crianças, em um ataque aéreo a um prédio escolar na Cidade de Gaza, onde as famílias deslocadas estavam abrigadas.

Os militares disseram que o prédio da escola Dar Al-Arqam, no bairro de Tuffah, na Cidade de Gaza, havia sido usado como centro de comando e controle pelos militantes do Hamas e acusaram os combatentes de usar deliberadamente a infraestrutura civil como base. O Hamas nega que esteja operando entre civis.

Centenas de milhares de palestinos têm fugido de suas casas nos últimos dias, em um dos maiores êxodos em massa da guerra, à medida que as forças israelenses se movimentam para expandir o território sob seu controle.

No extremo sul de Gaza, as tropas israelenses têm se consolidado em torno das ruínas da cidade de Rafah.

Israel não explicou totalmente seu objetivo de longo prazo para as regiões que agora está tomando como zona de segurança. Os residentes de Gaza dizem acreditar que o objetivo é despovoar permanentemente as áreas de terra, incluindo algumas das últimas terras agrícolas e a infraestrutura de água de Gaza.

Os militares disseram que mataram vários militantes e desmantelaram a infraestrutura, incluindo o que disseram ser um centro de comando e controle do Hamas.

Os palestinos afirmam que o objetivo final de Israel é deslocar a população de Gaza permanentemente, de acordo com um plano anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para transformar o enclave em um resort à beira-mar sob o controle dos EUA. Israel diz que incentivaria os palestinos que desejassem sair voluntariamente.

