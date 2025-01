Tales: Janja disse verdades no ato do 8/1 que não era ela que deveria falar

O discurso feito pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no evento que recorda os atos golpistas de 8/1 reforça que a cerimônia se tornou algo partidário, e não uma defesa ampla da democracia, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (8).

Janja falou que o "ódio continua estimulando discursos fascistas e autoritários", sem mencionar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou seus apoiadores.

O que ela falou está correto. A resposta é a união e o combate às ameaças à democracia. Tudo isso está certo; só o que não está certo é ela ter falado. Alguém precisava ter dito na preparação desse ato que isso estava errado. Mas quem é que vai dizer isso se ela está falando com o aval do presidente?

Concordo com a maior parte das ideias dela, mas ela não devia estar falando nesse ato. Esse evento não devia ser partidário. Não foi só o Palácio do Planalto invadido; foram também o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a praça dos Três Poderes e a democracia que sofreram um ataque.

Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, seriam mais relevantes os discursos de representantes de outras instituições atacadas nos atos golpistas, o que evidencia a falha do governo federal ao organizar o evento.

Ela tem o direito de aparecer e de ter uma atuação política como outras primeiras-damas tiveram. Mas precisa estar submetida à estrutura do governo. Ela não pode se meter no ministério e resolver atuar como ministra da Comunicação, por exemplo.

Todas as instituições que mantiveram a resistência ao ataque à democracia deveriam estar lá. Aí vem a esposa do presidente ser a primeira a falar. Não faz sentido. Será que não há ninguém lá para falar que isso aí é ruim?

Tales Faria, colunista do UOL

Tales: Falha em ato de 8/1 se deve à incompetência e ao hegemonismo do PT

Na avaliação de Tales, dois fatores ajudam a explicar a baixa mobilização em torno do ato promovido hoje pelo governo federal: falhas na organização e na articulação, além de o PT transformar a cerimônia em algo partidário.

É uma mistura de incompetência com hegemonismo do PT, que quis tratar as coisas como um ato para as esquerdas. É um ato pela democracia e deveria ter reunido todos os partidos, que estão interessados em manter a democracia - inclusive uma boa parcela do partido do Bolsonaro [PL]. Não fazia sentido promover esse ato com uma conotação político-partidária.

Pelo jeito, não houve uma articulação com o Supremo e com o Congresso, por exemplo. Isso era fundamental. Houve no ano passado, e o ato [de 2024] foi absolutamente pacífico e com o apoio de todos os setores. Nesse ano, não foi colocado assim e isso foi uma grande falha. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL News: