Lula não foi ameaçado por serviço secreto de Israel

É falso que o presidente Lula tenha sido ameaçado pelo Mossad, serviço secreto de Israel, após decisão da justiça brasileira sobre soldado israelense. A declaração em tom de ameaça é de Dan Illouz, um parlamentar de Israel, que integra o partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O que diz o post

Uma publicação é compartilhada com o seguinte texto: "Lula compra briga com Mossad e eles responderam. "Se o Brasil não corrigir seus hábitos, pagará um preço". O Mossad é o serviço de inteligência de Israel, renomado internacionalmente por suas operações secretas, espionagem e atuação na cena global. O melhor serviço secreto do mundo".

Por que é falso

A frase atribuída ao serviço secreto no post foi dita, na verdade, por um parlamentar israelense. Em uma rede social, Dan Illouz escreveu que "Israel não ficará de braços cruzados diante da perseguição de seus soldados, e se o Brasil não corrigir seus hábitos, pagará um preço" (veja aqui e aqui).

Ele se referia ao caso do soldado israelense Yuval Vagdani. Ele deixou o Brasil depois que a Justiça determinou uma investigação da Polícia Federal contra ele por supostos crimes de guerra em Gaza. O soldado estava de férias na Bahia.

A decisão da Justiça atendeu a um pedido de advogados brasileiros contratados pela HRF (Fundação Hind Rajab). A organização internacional, sediada na Bélgica, defende os direitos palestinos. Segundo a HRF, Vagdani é suspeito de participar da demolição de um quarteirão residencial em Gaza, no final de 2024, utilizando explosivos fora de situações de combate. As residências serviam de abrigo para palestinos deslocados internamente após o início do conflito em 7 de outubro de 2023.

O Mossad foi responsável pela explosão de walkie-talkies e pagers no Líbano. O serviço secreto de Israel se infiltrou no Hezbollah para o ataque.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

