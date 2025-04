Líder do PL agradece ao centrão por assinaturas a projeto da anistia

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), agradeceu aos presidentes dos partidos do centrão pela ajuda na coleta de 257 assinaturas que permitem votar a urgência do projeto da anistia.

O que aconteceu

O centrão é o grupo que decide as votações no Congresso. Além de mais numeroso, ele está posicionado entre dois polos. De um lado, há a esquerda defendendo o governo e, do outro, o PL advogando por interesses bolsonaristas.

O MDB foi o único dos cinco partidos do centrão sem envolvimento das lideranças com a coleta de assinaturas. Durante entrevista no Rio de Janeiro na manhã de hoje, Sóstenes afirmou que o presidente e o líder do MDB não ajudaram, mas também não pressionaram contra.

Aos demais integrantes do centrão houve agradecimentos. O líder do PL ressaltou que foi permitido que ele entrasse na reunião da bancada do PP e argumentasse a favor da anistia. O presidente do Progressistas é o senador Ciro Nogueira (PI), que foi ministro da Casa Civil durante o governo Jair Bolsonaro.

Sobraram palavras gentis até para antigos desafetos. O comandante do PSD, Gilberto Kassab, foi descrito como "grande presidente". Ele sempre foi considerado um inimigo por Bolsonaro. Os demais partidos do centrão que se empenharam pela anistia foram Republicanos e União Brasil.

A ministra Gleisi Hoffmann afirmou que o projeto da anistia pode causar uma crise institucional Imagem: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

PL não mostra assinaturas

Sóstenes falou que tem as 257 assinaturas necessárias, mas não mostrou a lista. A atitude atende a uma sugestão de Bolsonaro. O ex-presidente teme que o governo Lula pressione deputados de partidos com ministérios a retiraram o nome da lista.

O União Brasil, que comanda os ministérios do Turismo e das Comunicações, é o segundo partido com mais signatários. A quantidade foi creditada ao envolvimento de Antonio Rueda, presidente da sigla.

O PL continua recolhendo assinaturas. Quando o partido entender que há uma boa margem de segurança, vai reavaliar a possibilidade de divulgar a lista.

Motta foi criticado por empurrar a decisão da anistia para depois da Páscoa Imagem: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Decisão só depois da Páscoa

O apoio de 257 deputados é suficiente para permitir votar a urgência da anistia. Isto significa não precisar discutir a proposta em comissões. Seguir direto para o plenário torna a tramitação muito mais rápida.

Mas permitir é diferente de obrigar. O projeto só é levado à votação se for da vontade do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Por este motivo, bolsonaristas que acompanharam a transmissão da coletiva pelo Instagram criticaram Motta. Ele tem dito que coloca o texto em votação se for o desejo da maioria dos líderes, mas disse que há propostas mais urgentes.

Ele viajou para os Estados Unidos. Motta só voltará ao Brasil depois do feriadão de Páscoa. Com isso, a decisão ficará para a última semana de abril.

O tempo joga contra a anistia. A ministra da Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pressiona pela desistência da proposta. Ela afirmou que continuar com o projeto pode criar uma crise entre os Poderes, porque livrará Bolsonaro e militares da cadeia.

O ex-presidente e o PL negam que mirem em benefício próprio. O discurso é de preocupação com manifestantes presos em 8 de Janeiro e submetidos a penas de 14 anos ou mais.