Profissionais do sexo da Itália obtêm código comercial para regulamentação

Por Angelo Amante e Giuseppe Fonte

ROMA (Reuters) - A Itália fez sua primeira referência direta à prostituição no sistema de classificação de atividades econômicas que utiliza para fins de coleta de dados e impostos, informou o instituto nacional de estatísticas.

As atividades incluídas abrangem também serviços de acompanhantes, eventos e gestão de locais que tenham este fim.

A prostituição na Itália encontra-se em um limbo em que as pessoas têm permissão para oferecer serviços sexuais, mas essa atividade carece de regras específicas. Por outro lado, a organização de profissionais do sexo, como em um bordel, é estritamente proibida.

Espera-se agora que os profissionais do sexo usem a classificação adotada pelas autoridades italianas para obter um número de IVA e tentar regularizar sua situação.

Na Itália, esses trabalhadores geralmente não têm acesso a direitos trabalhistas e não podem declarar renda ou pagar impostos, em nítido contraste com outras nações europeias, como Holanda e Alemanha, onde o trabalho sexual é regulamentado.

O chamado sistema Ateco ajuda os órgãos governamentais e os pesquisadores a categorizar as atividades para desenvolver políticas e análises no cenário empresarial italiano. Ele foi atualizado este ano, com novos códigos entrando em vigor a partir de 1º de abril.

O instituto nacional de estatísticas Istat colocou os profissionais do sexo na categoria de serviços pessoais, que também inclui estúdios de tatuagem e organizadores de festas, em uma medida que dá visibilidade formal a um setor historicamente obscuro.

Em um comunicado emitido na noite de quinta-feira, o Istat disse que os profissionais do sexo já eram elegíveis para serem listados nas classificações anteriores do Ateco, mas a atualização de 2025 faz menção direta a eles, de acordo com uma mudança nas regras contábeis da União Europeia.

As regras contábeis da UE também se referem a atividades que são ilegais na Itália, como a organização de grupos de profissionais do sexo.

O Istat, no entanto, deixou claro que, com relação à classificação italiana, somente as atividades legais serão levadas em conta para o código Ateco.

Um funcionário com conhecimento do assunto disse que, ao longo dos anos, profissionais do sexo italianas se registraram com descrições alternativas, como massagista, para formalizar seu trabalho.