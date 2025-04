Não está fácil comprar um bom carro usado. Basta abrir os classificados para notar que existem muitos veículos semelhantes. Como saber quais valem a pena?

Tenho uma tática que obviamente não é uma verdade absoluta, mas pelo menos me ajuda a filtrar bem os anúncios e iniciar a procura com uma quantidade menor de oportunidades, sem perder tempo com inúmeros anúncios que não vão me interessar.

Na coluna dessa semana quero compartilhar essa tática que uso nessas procuras.

Procedência

Todo carro com a chancela de 'único dono' tende a ser mais valorizado do que outro que teve mais proprietários. A ideia de comprar um usado que foi utilizado apenas por uma pessoa nos faz crer que foi conservado com mais cuidado.

Portanto, eu utilizo esse filtro nos classificados para que ele me mostre apenas carros assim, pelo menos em um primeiro momento. Quanto maior a idade do carro, esse critério de procedência passa a ser um grande diferencial, que permite ser até mais tolerante com outros detalhes.

Por exemplo, imagine um carro modelo 2015 de único dono, ou seja, que está há 10 anos com o mesmo proprietário. É de se imaginar que alguém que tenha ficado tanto tempo com o mesmo carro tenha se atentado com as manutenções preventivas para que não ficasse na mão, diferentemente de carros que trocam várias vezes de dono e tendem a acumular manutenções que são empurradas de um para o outro.

Claro é um critério subjetivo. Primeiro porque um carro de único dono não é garantia de que ele esteja em bom estado. É óbvio que também existem proprietários relaxados e pouco zelosos com seus carros, portanto isso deve ser considerado.

Segundo: nem todo carro anunciado como único dono é assim de fato, então deve ser confirmado com o vendedor antes mesmo da visita presencial para avaliar o carro. Está cheio de anúncios de 'único dono' em que o proprietário é uma locadora, ou seja, único dono no documento, mas vários usuários diferentes.

Terceiro: há excelentes carros disponíveis com mais de um dono.

Tipo de vendedor

Em quase 13 anos como Caçador de Carros, fiz milhares de negócios com todo tipo de vendedor, mas tenho uma preferência: negociar com pessoa física. Sei que muitos preferem a segurança de comprar com uma loja ou concessionária, mas minha experiência profissional mostra que as melhores opções geralmente estão nas mãos de particulares.

Mais uma vez não é uma verdade absoluta. Sempre uso esse filtro na expectativa de que apareçam oportunidades de pessoas que cuidaram bem do próprio carro e querem apenas vendê-lo de maneira descomplicada para outra pessoa. Normalmente não são carros maquiados, portanto tem mais marcas do tempo, o que transmite a realidade dele como um todo. Os descontos tendem a ser mais generosos, já que o vendedor não visa lucrar na negociação.

Juntando o primeiro filtro com esse segundo, serão grandes as chances de conseguir um bom negócio. Tende a ser mais rápido conseguir um carro de qualidade quando ele é de único dono e pessoa física.

Novamente preciso deixar claro que lojas e concessionárias também podem ter bons carros no seu estoque. Se não fosse assim, eu teria que dizer que 100% dos carros que negociei foram de pessoas físicas, o que não é verdade. Lembre-se de que essa é uma dica para facilitar a procura, mas não significa que não possam ter boas oportunidades em outras situações.

Quilometragem

Nos classificados que permitem ordenar os anúncios pela menor quilometragem, fica fácil escolher o carro menos rodado. Porém, muitos anunciantes colocam quilometragens resumidas, apenas para aparecer entre os primeiros. Por exemplo, um carro que tenha 100.000 km é anunciado com apenas 100 ou 1.000 km. Esse corte de 'zeros' acontece aos montes e nos faz perder tempo com anúncios desinteressantes.

Sendo assim, sempre coloco quilometragens acima de 10.000 km para que esses espetinhos não apareçam para mim. Somente em casos de procura de carros com pouquíssima idade, como um modelo 2023 ou 2024, eu evito usar esse filtro, pois posso deixar de olhar casos reais de baixa quilometragem.

Também costumo colocar um teto, ou seja, uma quilometragem máxima, que calculo considerando a média de 15 mil km por ano. Portanto, se estou procurando um carro com oito anos, considero até 120 mil km.

Preço

Assim como na quilometragem, também coloco um limite mínimo e máximo de preço, com certa margem de tolerância. Isso ajuda a não perder tempo com carros muito baratos, que tendem a ser ruins ou até de golpistas, e também de veículos muito caros, de vendedores que estão fora da realidade.

Mas é preciso ter cuidado aqui e considerar o posicionamento do carro no mercado. Por exemplo, veículos com boa liquidez podem ter variações maiores para cima, portanto o corte de preço deve ser mais alto.

Cor da carroceria

Esse é um quesito que deixo em aberto e tento convencer meus clientes de pensarem do mesmo jeito. pois acredito que não devemos escolher cor de carros usados.

Sempre digo que não sou fã de carros pretos, mas já tive alguns. Todos eles carregam aquela ingratidão veículos deste tipo, que tendem a mostrar sujeira com mais facilidade, mas não deixei de adquiri-los por terem sido ótimas oportunidades.

Às vezes a melhor opção é justamente na cor que você não quer, e está tudo bem. Ou você acha melhor escolher outro em piores condições só por que tem sua cor favorita?