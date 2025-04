Colheita de milho na Argentina alcança 23,1% e de soja atinge 2,6%, diz bolsa

São Paulo, 11 - A colheita de milho na Argentina alcançou 23,1% da área total estimada, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. Na semana, o avanço foi de 2,8 pontos porcentuais. "O lento progresso registrado nas últimas duas semanas se deve principalmente às condições ambientais úmidas e às precipitações em boa parte do centro da área agrícola", informou a bolsa. Na comparação com igual período do ano passado, os trabalhos estão 8,1 pontos porcentuais adiantados. O rendimento médio nacional está em 8.330 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas.Quanto à soja, a bolsa relatou que a colheita estava 2,6% concluída na última semana. Os trabalhos tinham atraso de 8 pontos porcentuais ante igual período do ano passado e de 4 pontos porcentuais em relação à média de cinco anos. A estimativa de produção foi mantida em 48,6 milhões de toneladas.A bolsa informou que 79% da safra de soja apresentava condição entre normal e excelente, ante 77% na semana anterior.