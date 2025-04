Chega a R$ 1,5 milhão valor achado em operação que mira 'prefeito tiktoker'

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

Já soma cerca de R$ 1,5 milhão o valor em espécie encontrado ontem pela Polícia Federal na investigação sobre suspeita de fraude e corrupção na área da saúde em Sorocaba (SP). O prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) foi um dos alvos.

O que aconteceu

A contagem das notas ainda está em andamento. Segundo a PF, o processo está demorando devido à grande quantidade de notas de pequeno valor —havia notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100.

Parte do dinheiro foi encontrada em endereços ligados à cunhada de Manga. Os policiais fizeram buscas na igreja e na casa da pastora Simone Souza e de seu marido, o bispo Josivaldo Souza. Os R$ 864 mil estavam em uma caixa de papelão dentro de um carro e em um cofre. O valor restante foi encontrado com outros investigados.

Os líderes religiosos foram alvo de buscas na operação. A investigação chegou aos religiosos após identificar movimentações suspeitas a partir da quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados.

Rodrigo Manga é conhecido como 'prefeito tiktoker' Imagem: Reprodução/Prefeitura de Sorocaba

Simone é irmã da mulher de Manga, Sirlange Maganhato. O "prefeito tiktoker", como é conhecido, é suspeito de receber propina decorrente de um contrato na área de saúde. As investigações apontam que os pagamentos teriam sido feitos por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros, incluindo um amigo pessoal do prefeito, o empresário do ramo imobiliário Marco Silva Mott. O nome de Manga também surgiu nas investigações após a quebra de sigilo bancário e fiscal de outros suspeitos.

Manga nega as acusações. Em entrevista ao UOL News, ele afirmou que o dinheiro encontrado na operação não pertence a ele, mas garantiu que foi devidamente declarado. "Na minha casa, não foi encontrado nenhum recurso. E os recursos encontrados na casa do bispo Josivaldo e de sua esposa, a pastora Simone, que têm um ministério há 30 anos, estão devidamente declarados, tanto é que eles foram liberados pelo delegado", disse.

[O valor de quase R$ 1 milhão] não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu sou o prefeito de Sorocaba. Vocês não podem misturar as coisas. E daí [se ela é a minha cunhada]? O senhor se responsabiliza pelo seu cunhado? Vocês estão tentando colocar o Manga em um pacote que não existe

Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba (SP)

A Justiça mandou bloquear até R$ 20 milhões de todos os investigados. Com isso, valores localizados pela PF foram apreendidos. A investigação mira contrato emergencial e sem licitação assinado em 2021 pela prefeitura com uma Organização Social (OS) para gerir uma UPA do município.

A casa de Manga e a sede da Prefeitura de Sorocaba sofreram buscas da PF ontem. Os agentes também foram à Secretaria da Saúde e ao diretório municipal do Republicanos.

Trata-se da terceira investigação envolvendo Manga. Ele já foi alvo de operações que apuram outros desvios na saúde e na compra de kits de robótica para estudantes.

O UOL não conseguiu contato com bispo Josivaldo e a pastora Simone. O espaço está aberto para a manifestação deles.

Em nota, os advogados de Manga chamaram a operação de desnecessária e abusiva". Eles acusam a PF de fazer "pesca probatória" —quando uma investigação sem alvo definido busca qualquer prova para tentar incriminar alguém. "Os supostos fatos investigados são de 2021 e, no pouco que a defesa obteve acesso, não existe qualquer elemento, mínimo que fosse, que pudesse relacionar o prefeito a atos ilícitos", diz a nota.