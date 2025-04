Guerra comercial pode reduzir PIB alemão em mais de 1%, diz instituto econômico

BERLIM (Reuters) - Um conflito comercial baseado em tarifas de 25% poderia reduzir o crescimento econômico da Alemanha em mais de 1 ponto percentual, de acordo com cálculos de um instituto econômico. Essa tarifa reduziria o produto interno bruto em 1,2% um ano após entrar em vigor, de acordo com o estudo do Instituto IAB de Pesquisa de Emprego nesta sexta-feira.O número de pessoas empregadas seria 90.000 menor e o número de pessoas na força de trabalho seria 10.000 menor, mostrou o estudo, supondo aumentos tarifários fixos de 25%."Uma crise estrutural e, agora, uma crise comercial, além disso: esse é um golpe para a indústria", disse Enzo Weber, chefe de macroeconomia do IAB.

Seus números estão de acordo com o principal instituto de previsão do país, que disse esta semana que as tarifas poderiam colocar a Alemanha no caminho de um terceiro ano de recessão pela primeira vez na história do pós-guerra.

Os Estados Unidos foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros (US$277,84 bilhões), enquanto a China é seu segundo maior parceiro comercial.

A Alemanha, como a maior parte do mundo, está atualmente sujeita a uma tarifa de 10% sobre suas exportações para os Estados Unidos. Mas uma taxa de 20% ainda está iminente, apesar de uma pausa de 90 dias.

Com base no uso, pelo Instituto Econômico Alemão IW, de uma ferramenta de simulação conhecida como Modelo Econômico Global da Oxford Economics, as enormes tarifas atualmente em vigor entre os EUA e a China reduziriam o PIB alemão em uma média de 1,1% ao ano nos anos de 2025 a 2028, em comparação com um cenário sem novas tarifas.

A China seria a maior perdedora dessa escalada, com um declínio de 2,9% no PIB, enquanto as tarifas significariam uma queda de 1,1% para os EUA, disse a especialista em comércio da IW, Galina Kolev-Schaefer.

"Não devemos descansar sobre os louros durante a pausa tarifária na disputa comercial entre os EUA e a Europa", disse Kolev-Schaefer. "O conflito entre os EUA e a China continua a se acirrar, e isso também tem consequências tangíveis para a União Europeia."

(Reportagem de Holger Hansen, Rene Wagner e Maria Martinez)