Presidente do Fed de St. Louis diz que BC deve "se inclinar contra" inflação persistente causada por tarifas

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de St. Louis, Alberto Musalem, disse nesta sexta-feira que está observando atentamente se um aumento nas expectativas de inflação de curto prazo se infiltra nas expectativas de longo prazo, o que poderia tornar o combate à alta dos preços uma tarefa mais difícil e reduzir a flexibilidade para responder à fraqueza do mercado de trabalho.

Observando a grande incerteza sobre os efeitos e o momento das tarifas e outras novas políticas dos Estados Unidos e a "possibilidade distinta" de que a inflação volte a se acelerar mesmo com a desaceleração do mercado de trabalho, Musalem disse que a política monetária do Fed está bem posicionada e deve permanecer vigilante.

"Eu seria cauteloso ao presumir que o impacto de tarifas mais altas sobre a inflação seria breve ou limitado", disse Musalem em comentários preparados para um evento da Arkansas Bankers Association.

"Considero apropriado 'se inclinar contra' os efeitos de segunda ordem com a política monetária, embora seja provável que o discernimento entre a inflação subjacente e os efeitos diretos, indiretos e de segunda ordem das tarifas seja um desafio em tempo real."

Houve pouco progresso na inflação desde meados de 2024 e aumentaram os riscos de que ela suba no curto prazo com a entrada das tarifas, disse Musalem. E, embora a abordagem "clássica" das tarifas seja tratar seu efeito como um evento único que o banco central dos EUA deve ignorar, esse é um risco quando a inflação já está elevada, disse ele.

Os dados do mercado e a maioria das pesquisas mostram que as expectativas de inflação de longo prazo estão ancoradas, com a pesquisa da Universidade de Michigan mostrando um aumento sendo uma exceção "notável", disse ele.

"Se as expectativas de inflação de longo prazo estiverem ancoradas, é possível adotar uma abordagem que responda tanto às preocupações com o emprego quanto com a estabilidade de preços", disse ele. "Mas se o público começar a esperar que a inflação permaneça alta no longo prazo, a tarefa de restaurar a estabilidade de preços e o emprego máximo será muito mais difícil."

