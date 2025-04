Kashkari diz que Fed deve intervir apenas com relutância, ainda precisa concluir trabalho com inflação

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve deve intervir nos mercados apenas com relutância e em uma emergência real, disse o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, nesta sexta-feira, nos comentários mais explícitos de uma autoridade do Fed sobre a resposta à volatilidade que tem atingido os mercados devido às tarifas do presidente Donald Trump.

"Intervenções do Fed ou do Tesouro devem ser feitas com relutância e somente quando realmente necessário", disse Kashkari. "Acho que devemos ser muito cautelosos com relação a medidas que possam demonstrar um enfraquecimento, que eu não acho que exista, do compromisso do Fed em reduzir a inflação."

"Se houver um deslocamento - não estou prevendo isso, mas se houver um deslocamento - temos a capacidade de suavizar esse deslocamento", disse Kashkari. "Mas ainda não estou vendo grandes deslocamentos. Estou vendo alguns estresses, mas os mercados parecem estar se ajustando."

Desde os anúncios de tarifas feitos por Trump na semana passada, os preços das ações e dos Treasuries caíram ao mesmo tempo - um sinal potencialmente preocupante de que os investidores estão se afastando dos Estados Unidos de forma mais ampla.

Uma pausa de 90 dias em algumas das tarifas de importação planejadas por Trump fez pouco para reverter o choque.

Em geral, os rendimentos dos Treasuries caem em tempos de estresse, pois os investidores buscam um lugar seguro para guardar dinheiro.

Em uma ampla entrevista à CNBC, Kashkari disse que os investidores podem estar se afastando dos EUA, cujo déficit comercial Trump está tentando reduzir.

"Há muita complexidade", disse ele, observando que o dólar também está se enfraquecendo.

"Normalmente, quando você vê grandes aumentos de tarifas, eu esperaria que o dólar subisse. O fato de o dólar estar caindo ao mesmo tempo, creio eu, dá mais credibilidade à história da mudança de preferências dos investidores."

DÉFICIT COMERCIAL E INVESTIMENTO NOS EUA

Kashkari disse que investidores de todo o mundo há muito tempo consideram os EUA como o melhor lugar para investir, "e se isso for verdade, teremos um déficit comercial".

As opiniões de Kashkari, ex-funcionário do Tesouro, desafiam os argumentos de Trump de que o déficit é uma prova de que os EUA estão sendo explorados.

"Se o déficit comercial for diminuir, pode ser que os investidores digam: 'Ok, os Estados Unidos não são mais o lugar mais atraente do mundo para investir', e então você esperaria ver os rendimentos dos títulos subirem."

Os rendimentos também podem subir se as expectativas de inflação se desancorarem e os investidores em títulos exigirem mais compensação, acrescentou Kashkari.

A negociação de títulos protegidos contra a inflação e outras medidas de inflação de longo prazo ainda não mostraram que isso está acontecendo, mas Kashkari disse que o Fed está determinado a garantir que isso não aconteça.

Ele citou esse fato como outro argumento para não intervir nos mercados até que esteja claro que a inflação, incluindo os aumentos de preços que estão a caminho devido às tarifas, esteja controlada.

Se os mercados estiverem mudando de forma a significar taxas de juros de longo prazo mais altas nos EUA - uma mudança com implicações para o déficit federal, taxas de hipoteca e outros custos de crédito - Kashkari disse que o Fed pode apenas suavizar a transição, mas não influenciar o destino final.

"O Fed não pode mudar o destino final de onde a economia vai se estabelecer. Tudo o que podemos fazer é manter a inflação sob controle e tentar evitar que os deslocamentos interrompam esse período de transição", disse ele.

"O destino final dos rendimentos depende da política comercial, da política fiscal e da competitividade econômica dos EUA."

(Reportagem de Howard Schneider)