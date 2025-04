Alckmin se reúne com ministro do comércio chinês após retaliação contra EUA

O vice-presidente Geraldo Alckmin teve uma reunião online hoje com o ministro do comércio da China, Wang Wentao. Eles debateram as alterações tarifárias em curso no cenário internacional.

Além de vice-presidente, Alckmin também é o atual ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em nota, o ministério afirmou o comprometimento das partes "na defesa do multilateralismo e do sistema internacional de comércio baseado em regras, com o fortalecimento da OMC (Organização Mundial do Comércio)".

Na reunião, os representantes dos dois parceiros comerciais também discutiram a próxima reunião de ministros de comércio dos Brics. O bloco comercial, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, recebeu novos países em outubro do ano passado: Irã, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia.

A China é um dos principais parceiros econômicos do Brasil. Atualmente, os países estreitaram os laços a partir da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, presidida pelos vice-presidentes dos respectivos países.