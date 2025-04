IBC-Br total sobe 3,8% em 12 meses até fevereiro

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumula alta de 3,8% nos 12 meses encerrados em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 11, pela autarquia. O crescimento é distribuído entre todos os componentes: agropecuária (2%), indústria (2,8%), serviços (4,1%) e impostos (5,5%).

As aberturas do indicador passaram a ser divulgadas pelo BC a partir desta publicação. O índice ex-agropecuária, que retira da conta os efeitos desse setor na atividade, cresce 3,9% no acumulado dos últimos 12 meses - pouco mais do que o IBC-Br total.

No acumulado de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, o índice de atividade do BC cresce 3,8%. A expansão, neste caso, é puxada pela agropecuária (14,7%).

O índice ex-agro avança 3,1% no mesmo período, 0,7 ponto porcentual abaixo do indicador cheio. Na mesma base, a indústria avança 2,6%; os serviços crescem 3,1%; e os impostos avançam 4,4%.