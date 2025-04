Erdogan acusa Israel de querer 'dinamitar' a 'revolução' na Síria

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou Israel nesta sexta-feira (11) de semear divisões na Síria com o objetivo de "dinamitar" a "revolução" que derrubou Bashar al-Assad.

A Turquia é um dos principais apoiadores do novo líder da Síria, Ahmed al-Sharaa, cujo grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) liderou a coalizão rebelde que derrubou Assad em dezembro.

"Israel está tentando dinamitar a revolução de 8 de dezembro, inflamando as afiliações étnicas e religiosas e colocando as minorias da Síria contra o governo", disse Erdogan em um fórum diplomático na cidade de Antalya, no sul do Mediterrâneo.

Turquia e Israel anunciaram esta semana que iniciaram negociações no Azerbaijão para evitar uma escalada na Síria.

Israel lança ataques aéreos com frequência na Síria e intensificou essas ações desde a queda de Assad.

"Israel está se tornando um país problemático que ameaça diretamente a estabilidade da região, especialmente com seus ataques contra o Líbano e a Síria", disse Erdogan.

O presidente turco afirmou que as ações de Israel dificultam os esforços para combater o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

