A petroleira BP afirmou que espera uma produção menor no segmento de exploração e produção (upstream) no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior, devido a desinvestimentos já anunciados no Egito e em Trinidad.

A companhia britânica também disse que margens de refino mais fortes devem acrescentar entre US$ 100 milhões e US$ 300 milhões ao lucro do primeiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.