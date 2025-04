Bolsonaro é transferido em helicóptero cedido pela governadora do RN, do PT

Após passar mal hoje durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido para Natal em um helicóptero cedido pela governadora do estado, que é petista.

O que aconteceu

Fátima Bezerra afirmou que orientou "todas as providências necessárias" para o atendimento a Bolsonaro. "Determinei total empenho e a adoção de todas as providências necessárias por parte das equipes das Secretarias de Saúde e de Segurança Pública do Rio Grande do Norte para prestar assistência ao ex-presidente da República", publicou a governadora no X (antigo Twitter).

O helicóptero que transportou Bolsonaro de Santa Cruz (RN) para a capital é da Secretaria de Segurança Pública estadual. A governadora do estado é filiada ao PT desde 1981 e está no segundo mandato.

Fátima já fez críticas públicas ao ex-presidente. Em junho de 2021, a petista chegou a dizer que Bolsonaro, então presidente da República, tinha "desvio mental e de caráter" por ter ingressado no STF (Supremo Tribunal Federal) contra governadores que adotaram medidas restritivas no contexto da pandemia.

Pela manhã, o ex-presidente sentiu fortes dores no abdômen e buscou atendimento médico. O problema seria decorrente do atentado do qual foi vítima em 2018, quando levou uma facada durante a campanha eleitoral. Segundo pessoas próximas a Bolsonaro, ele não dormiu bem e começou a se sentir mal por volta das 5h.

Bolsonaro chegou a ir à primeira agenda do tour, mas o mal-estar teria se intensificado. O ex-ministro Gilson Machado informou que, nas primeiras horas da manhã, ligou para o médico para obter mais informações, mas Bolsonaro teria insistido em cumprir a primeira agenda do dia.

Antes da segunda agenda, o mal-estar se agravou, segundo o ex-ministro, que o acompanhava. O ex-presidente deve passar por um procedimento de lavagem intestinal em um hospital da capital do estado. De acordo com pessoas que faziam o tour, ele cancelou as agendas restantes do dia.

Filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro confirmou que o pai sentiu fortes dores abdominais. "Mesmo assim, iniciou suas atividades e, no percurso, não aguentando mais as dores, foi levado ao hospital de Santa Cruz (RN), onde foi avaliado com reflexos de aderências (consequências permanentes da facada que sofreu) e, então, foi sedado para exames", afirmou em seu perfil no X. Ele disse também que Bolsonaro "está acordado e lúcido".