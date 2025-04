Mãe dá à luz bebê de outra família após erro em clínica de fertilização

Uma mulher deu à luz um bebê de outro casal após a clínica de fertilização trocar embriões acidentalmente em Brisbane, na Austrália. O erro foi descoberto em fevereiro, mas só foi divulgado ontem. As informações são da emissora australiana ABC.

O que aconteceu

A Monash IVF, que opera mais de 100 clínicas na Austrália, descobriu o erro após o casal solicitar a transferência dos embriões congelados restantes para outra clínica. Durante o processo, eles perceberam que havia um embrião a mais armazenado.

Após as investigações, a empresa confirmou que o embrião de outro casal havia sido descongelado e transferido indevidamente. O erro resultou no nascimento da criança. Este caso é inédito no país.

O CEO da clínica, Michael Knaap, afirmou que estão oferecendo apoio às famílias envolvidas. "Todos nós da Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos. Continuaremos a apoiar os pacientes neste momento extremamente angustiante", disse.

Knaap também reforçou que a clínica segue medidas rigorosas de segurança e testagem e que o caso é resultado de um "erro humano". "Desde que tomamos conhecimento deste incidente, realizamos auditorias adicionais e estamos confiantes de que se trata de um caso isolado", afirmou.

À CNN, a advogada especialista em reprodução assistida, Sarah Jefford, afirmou que não há precedente legal para este caso na Austrália. "Nossas leis presumem que os pais que dão à luz são os pais legais da criança, mas isso pode ser contestado quando os pais genéticos não consentiram com o uso do embrião." Ela disse que a decisão sobre o futuro da criança deverá ser baseada no que for melhor para ela.

O nome dos casais não foi revelado. Também não se sabe se algum dos casais suspeitou do erro antes da revelação pela clínica.