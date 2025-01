Contrário a apoio do MDB a Lula em 2026, Nunes volta a criticar ministro

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), chamou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de omisso em relação a Enel. O prefeito empossado concedeu entrevista à CNN Brasil na noite desta quinta-feira (1º). Nunes e Silveira já trocaram farpas no passado em meio a um apagão de energia por dias.

O que aconteceu

"O Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem se demonstrado, infelizmente até o momento, com todo o respeito que requer o ministro de Estado, mas ineficiente e omisso", declarou Nunes ao lembrar que o aguarda posição do ministro Augusto Nardes do TCU (Tribunal de Contas da União) sobre a representação apresentada contra a Enel.

"Se o ministro não consegue fazer uma agência andar, então a gente já tem mais um componente aí de falta de condições para chegar ao resultado positivo", afirmou o prefeito de São Paulo sobre a dificuldade da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) rescindir o contrato com a fornecedora de energia elétrica.

"A grande expectativa é que a gente possa tirar essa empresa daqui", disse Nunes ao justificar que "é impossível manter uma empresa que se compromete com vários compromissos e não cumpre nada", segundo o prefeito.

Prefeito não cita poda de árvores na cidade. Nunes afirmou que tem feito a "lição de casa" e que sua gestão realizou obras de drenagem, contenção de encostas, canalização de córregos ampliar as áreas de cobertura vegetal com o plantio de árvores e o aumento de parques.

Dos quase 43 mil pedidos de poda de árvores feitos no primeiro semestre de 2024 à Prefeitura de São Paulo, 11,4 mil continuam com status em aberto, segundo dados divulgados pelo UOL. A maioria em áreas de periferia. A informação foi obtida pela plataforma de dados abertos da prefeitura com os pedidos feitos através da central telefônica do 156, do portal de atendimento, do aplicativo móvel e de praças de atendimento das subprefeituras.

Nunes e Silveira trocam farpas

Nunes chamou o ministro de Minas e Energia de "fraco". "Infelizmente, ele [Alexandre Silveira] é um ministro muito fraco, que, em vez de tomar suas ações e atitudes, estava lá na Europa sentando com a Enel e discutindo renovação. É de uma irresponsabilidade enorme", afirmou em outubro de 2024 durante um apagão que afetou milhares de pessoas.

O prefeito chegou a se referir ao ministro de Minas e Energia como "vagabundo". "Esses vagabundos lá não estão fazendo nada —tanto a empresa quanto o ministério— e nós estamos aqui sofrendo", atacou.

Já Alexandre Silveira acusou Ricardo Nunes de mentir. Para o ministro de Lula, o prefeito usa as redes sociais para fazer "politicagem de baixo calão". "O que eu vi foi uma fake news oficial do prefeito da maior metrópole do Brasil".

Silveira ainda criticou Nunes em razão da gestão da poda de árvores da cidade. "Prefeito, ainda dá tempo de podar as árvores, antes que o período chuvoso chegue de vez".

Nunes reforça que é contra apoio do MDB a Lula em 2026

Ricardo Nunes, que tomou posse ontem, disse que é contra o apoio de seu partido, o MDB, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso ele seja candidato à reeleição à Presidência da República em 2026. Também disse que vai "apoiar as forças (políticas)" que o apoiaram nas eleições de 2024 —ou seja, a direita e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nunes afirma que essa será uma decisão colegiada e que há pessoas dentro do partido que são favoráveis a Lula. "Eu sou contra (o apoio do MDB a Lula). Agora, o MDB é um partido enorme, muito grande. Evidentemente, essa decisão, lá em 2026, será colegiada. Cada um vai colocar seu posicionamento. É o partido do Movimento Democrático Brasileiro, então é dentro desse contexto que cada um vai defender sua tese e sua opinião". O MDB integra a base de apoio ao presidente, mas não fez parte da coligação do petista em 2022.