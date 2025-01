Investigação sobre acidente de avião na Coreia do Sul se intensifica

Por Hyonhee Shin e Eduardo Baptista

SEUL/MUAN, Coreia do Sul (Reuters) - A investigação sobre o acidente do avião sul-coreano se intensificou nesta quarta-feira conforme as famílias envolvidas se preparavam para os funerais depois que as autoridades encerraram o processo de identificação formal das 179 vítimas do pior desastre aéreo da história do país.

O Ministério dos Transportes informou que os investigadores sul-coreanos extraíram os dados do gravador de voz da cabine do avião e vão convertê-los em arquivos de áudio, na esperança de obter informações cruciais para explicar os minutos que antecederam o acidente.

De acordo com o ministério, pode levar cerca de dois dias para que os investigadores convertam os dados em arquivos de áudio.

Quanto ao gravador de dados de voo danificado, a equipe de investigação determinou que não era possível extrair seu conteúdo na Coreia do Sul e planeja enviar a caixa-preta para os Estados Unidos, em cooperação com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB), para análise.

No domingo, todos os 175 passageiros e quatro dos seis tripulantes morreram quando o jato da Jeju Air pousou de barriga no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste do país, colidiu com uma barreira de areia e concreto no final da pista e explodiu em chamas.

Dois tripulantes, que estavam próximos à cauda do Boeing 737-800, sobreviveram.

O governo declarou luto nacional até 4 de janeiro e anunciou a redução das comemorações de Ano Novo.

O Ministério dos Transportes informou que mais dois oficiais dos EUA chegaram na terça-feira para se juntar a uma equipe de cerca de duas dezenas de investigadores, incluindo membros do NTSB dos EUA, da Administração Federal de Aviação (FAA) e da fabricante de aeronaves Boeing.

"Eles também planejam iniciar uma investigação visual nos destroços", disse o vice-ministro da aviação civil, Joo Jong-wan, durante uma coletiva de imprensa.

Autoridades disseram que os investigadores examinarão se uma colisão com pássaros, uma falha no sistema de descida do trem de pouso ou problemas em outros sistemas de controle contribuíram para o desastre.

Também será investigada a aparente pressa do piloto em tentar um pouso logo após declarar emergência, conforme informações das autoridades.

Especialistas em segurança aérea questionaram se a barreira do aeroporto, projetada para sustentar equipamentos de navegação, foi construída muito próxima ao final da pista.

