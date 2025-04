? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 23, 2025

Mesmo com o resultado a equipe comandada pelo técnico Roger Machado permanece na liderança da chave com cinco pontos. Porém, pode ser ultrapassado por Bahia (vice-líder com quatro pontos) e Atlético Nacional (da Colômbia e 3º com três pontos), que medem forças na próxima quinta-feira (24).