Com cardeais a caminho, Vaticano expõe caixão do papa e reforça segurança

Cardeais de todo mundo começam a se dirigir ao Vaticano para acompanhar as cerimônias fúnebres de Francisco e participar do conclave que elegerá um novo papa. Imagens do corpo do pontífice no caixão, com um rosário nas mãos foram divulgadas ontem. Hoje, o corpo começa a ser exposto por três dias, recebendo visitas de fiéis e autoridades. O funeral está marcado para a manhã de sábado.

O que aconteceu

Ontem, um dia após a morte, corpo de Francisco foi exposto pelo Vaticano na capela da Casa Santa Marta. O caixão com o primeiro pontífice sul-americano passará por duas basílicas e será visto por milhares de fiéis antes de ser sepultado, no sábado.

Funcionários do Vaticano, freiras, bispos e autoridades foram os primeiros a se despedir do pontífice. Logo após exposição do caixão de Francisco na Casa Santa Marta, o papa recebeu orações e as últimas homenagens de religiosos e autoridades. Além dos membros da igreja mais próximos, o presidente da Itália, Sergio Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, visitaram o corpo.

Cardeais brasileiros que vão participar do conclave preparam a ida a Roma. Um deles, o cardeal João Braz de Aviz já está no Vaticano. O arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, já está a caminho e deve chegar nas primeiras horas de hoje. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, deve viajar amanhã. Os demais, cardeais Paulo Cezar Costa, Leonardo Steiner, Orani Tempesta e Sergio da Rocha ainda não têm datas definidas para embarque.

Lula, Trump, Zelensky e Milei confirmaram presença. Estimativa é que 200 chefes de estado e governo participem da despedida de Francisco. Também acompanharão as celebrações o príncipe William, o presidente da França, Emmanuel Macron, o rei Felipe 6º, da Espanha, e Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia.

Segurança será reforçada. A Itália anunciou hoje que gastará 5 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) para garantir a segurança no funeral de Francisco. O país decretou luto oficial de cinco dias.

Trajeto do corpo

Caixão é levado para a Basílica de São Pedro. Ele seguiu em procissão pela praça de Santa Marta antes de chegar à basílica. Lá, às 6h (horário de Brasília), o velório será aberto a visitação, em horários pré-definidos. Hoje de 6h (horário de Brasília) às 19h (horário de Brasília); amanhã das 2h (horário de Brasília) às 19h (horário de Brasília) e depois de amanhã das 2h (horário de Brasília) às 14h (horário de Brasília).

No sábado será celebrada a missa de corpo presente. O cardeal italiano Giovanni Battista presidirá a cerimônia de despedida do papa, chamada de missa exequial. Após o sepultamento de Francisco, haverá nove dias de luto e orações.