Bolsonaro diz que deve ter alta do hospital na segunda-feira

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que deve tirar a sonda nasogástrica ainda nesta semana e pode receber alta do hospital na segunda-feira.

O que aconteceu

Bolsonaro fez participação em uma live com os filhos. Ex-presidente entrou na transmissão ao vivo direto do hospital e conversou brevemente com Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. O piloto Nelson Piquet também participou.

Ex-presidente agradeceu mensagens e orações de apoiadores. "Talvez daqui a dois dias eu fique livre da sonda nasogástrica, daí já começam a melhorar mais as coisas por aqui. Acredito que na segunda-feira esteja de alta", afirmou.

Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, há nove dias. Segundo o último boletim médico, divulgado hoje, ele segue na UTI sem previsão de alta. O ex-presidente apresenta sinais de movimentação intestinal e boa evolução clínica. Apesar disso, segue em jejum e recebendo alimentação pela veia.

Fisioterapia motora e medidas de reabilitação estão sendo intensificadas. A equipe médica recomendou que Bolsonaro continue sem receber visitas, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro explicou nas redes sociais que apenas familiares estão tendo contato com o ex-presidente no momento. Mas o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, visitou-o hoje.

Bolsonaro foi internado em 13 de abril para tratar complicações recorrentes desde a facada sofrida em 2018. Ele passou por uma cirurgia de 12 horas. Nos últimos anos, o ex-presidente se submeteu a diversas cirurgias no aparelho digestivo, algumas delas também com internações prolongadas em UTI.

Filhos de Bolsonaro fizeram live para vender capacetes de grafeno. A marca foi lançada recentemente, com Flávio e Jair Bolsonaro como sócios. Eles aproveitaram a oportunidade para falar sobre o que consideram "perseguição política" contra o ex-presidente e criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF.